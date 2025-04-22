В Таллинне открылся прием заявлений на компенсацию повышения земельного налога

Заявки тех, чей земельный налог превышает сто евро, и для которых срок второй части платежа - 1 октября, можно подавать позже, так как рассмотрение их заявлений начнется со 2 октября.

Компенсация выплачивается один раз и предназначена для возмещения повышения земельного налога за 2025 год. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 3 млн евро.

По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, город Таллинн рассмотрел несколько вариантов поддержки жителей и предпринимателей.

«Мы решили применить систему возврата, чтобы смягчить повышение налогов, утвержденное Рийгикогу, и подать заявку на компенсацию смогут все горожане. Наша цель - не допустить ухудшения экономического благосостояния людей. Кроме того, горуправа уже сейчас ищет способы, как смягчить влияние земельного налога на семейные бюджеты и в 2026 году», - пояснил Казе.

Физическим лицам повышение земельного налога компенсируется в полном объеме по сравнению с земельным налогом, уплаченным в 2024 году. Юридическим лицам повышение земельного налога компенсируется в размере до 1000 евро независимо от количества объектов недвижимости. Компенсация не выделяется, если подлежащая уплате сумма налога выросла менее чем на пять евро.