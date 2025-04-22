В Таллинне открылся прием заявлений на компенсацию повышения земельного налога

С сегодняшнего дня, 22 апреля, собственники недвижимости в Таллинне могут подавать заявления на компенсацию повышения земельного налога. В первую очередь на получение компенсации могут претендовать те, чей земельный налог составляет до 100 евро и уже полностью оплачен.
Заявки тех, чей земельный налог превышает сто евро, и для которых срок второй части платежа - 1 октября, можно подавать позже, так как рассмотрение их заявлений начнется со 2 октября.
Компенсация выплачивается один раз и предназначена для возмещения повышения земельного налога за 2025 год. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 3 млн евро.
По словам вице-мэра Карла Сандера Казе, город Таллинн рассмотрел несколько вариантов поддержки жителей и предпринимателей.
«Мы решили применить систему возврата, чтобы смягчить повышение налогов, утвержденное Рийгикогу, и подать заявку на компенсацию смогут все горожане. Наша цель - не допустить ухудшения экономического благосостояния людей. Кроме того, горуправа уже сейчас ищет способы, как смягчить влияние земельного налога на семейные бюджеты и в 2026 году», - пояснил Казе.
Физическим лицам повышение земельного налога компенсируется в полном объеме по сравнению с земельным налогом, уплаченным в 2024 году. Юридическим лицам повышение земельного налога компенсируется в размере до 1000 евро независимо от количества объектов недвижимости. Компенсация не выделяется, если подлежащая уплате сумма налога выросла менее чем на пять евро.
В первую очередь к подаче заявлений приглашаются те, чей земельный налог составляет до 100 евро и уже оплачен единовременно. В случае налога свыше 100 евро, который уплачивается в два этапа, рассмотрение заявлений начнется после 2 октября 2025 года - после того как город получит от налогового департамента подтверждение, что налог за весь 2025 год был полностью уплачен ко второму сроку.
Решение о предоставлении поддержки или об отказе принимается в течение двух месяцев с момента получения соответствующего требованиям заявления. Подать заявление можно до 31 октября 2025 года.
В случае физических лиц место жительства заявителя по данным регистра народонаселения должно быть в Таллинне. Заявитель должен быть собственником одного и того же земельного участка как на 1 января 2024 года, так и на 1 января 2025 года. Поддержка не выплачивается государственным и муниципальным учреждениям.
Собственником участка также считается лицо, обладающее правом застройки или правом пользования, если оно признается налогоплательщиком в соответствии с Законом о земельном налоге.
Самый удобный способ подать заявление - в среде самообслуживания Таллинна: https://taotlen.tallinn.ee/maamaks, где формы уже предварительно заполнены, и заявителю нужно лишь указать свой номер банковского счета.
Если же по уважительной причине подача через среду самообслуживания невозможна, заявление можно отправить по электронной почте на адрес maamaks@tallinnlv.ee, по почте в Таллиннский центр стратегического управления по адресу Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, или подать лично в залах обслуживания городской управы и районных управ.