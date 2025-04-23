Признание Игоря Таро в том, что у него сохранялся аккаунт в российской соцсети VK, когда он уже работал министром внутренних дел, заставляет каждого лишний раз задуматься о личной интернет-гигиене. Rus.Postimees узнал, можно ли вообще чиновникам в Эстонии скролить ленту «ВКонтакте» и чем это грозит хозяину пальца, гладящего тачскрин смартфона.