Украинским беженцам прекратят платить пособие на аренду жилья

Ранее беженцы могли получить единовременную компенсацию арендных расходов, чтобы найти себе постоянное место жительства в Эстонии. «Поддержка не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой», - сказала руководитель отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс.

«Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержка предоставляется в первую очередь тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и погранохраны во время рассмотрения их заявления», - отметила Палоотс.

Департамент социального страхования рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности и с другими местными самоуправлениями, чтобы обеспечить единый подход по всей стране и возвращение к обычному порядку. Это также позволит гарантировать, что поддержка, предоставляемая украинским военным беженцам, не будет зависеть от места их проживания, а лишь от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения.