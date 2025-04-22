ГАЛЕРЕЯ Хламу - бой: устроим на балконе райский оазис

Дизайнер интерьеров Брита Миквере советует рассматривать балкон или лоджию как дополнительное пространство для отдыха, семейного времяпрепровождения или хобби.

Согласно исследованию, заказанному IKEA, жители Эстонии заинтересованы в том, чтобы сделать свои балконы более функциональными: 38 процентов респондентов планируют обновить балкон уже в этом сезоне.

Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере подчеркивает: правильно спланировав пространство, можно заметно повысить удобство и уют балкона, лоджии или террасы без значительных вложений.

Уютный маленький балкончик

Часто балкон используют для хранения вещей, поскольку многие считают, что маленькая площадь ограничивает возможности для удобного использования пространства.

Однако, по словам дизайнера, даже компактный балкон можно превратить в стильное и функциональное пространство.

Миквере советует при оформлении балкона и выборе мебели учитывать параметры помещения.

Поскольку большинство балконов и лоджий длинные и узкие, для них хорошо подходят высокие узкие стеллажи, эффективно задействующие пространство по высоте.

На верхних полках можно расставить цветочные горшки, а внизу хранить вещи в закрытых ящиках.

Для совсем маленьких балконов отличным решением станет складной столик и стулья, а также мебель лаконичного, минималистичного дизайна.