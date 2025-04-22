ГАЛЕРЕЯ Хламу - бой: устроим на балконе райский оазис

Недавний опрос показал, что жители Эстонии используют балкон или лоджию в основном для сушки белья (29%) или хранения вещей (18%). Более половины респондентов иногда читают или пьют кофе на балконе. Как еще использовать пространство балкона - непременно стильно и с умом?
Дизайнер интерьеров Брита Миквере советует рассматривать балкон или лоджию как дополнительное пространство для отдыха, семейного времяпрепровождения или хобби.
Согласно исследованию, заказанному IKEA, жители Эстонии заинтересованы в том, чтобы сделать свои балконы более функциональными: 38 процентов респондентов планируют обновить балкон уже в этом сезоне.
Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Брита Миквере подчеркивает: правильно спланировав пространство, можно заметно повысить удобство и уют балкона, лоджии или террасы без значительных вложений.
Уютный маленький балкончик
Часто балкон используют для хранения вещей, поскольку многие считают, что маленькая площадь ограничивает возможности для удобного использования пространства.
Однако, по словам дизайнера, даже компактный балкон можно превратить в стильное и функциональное пространство.
Миквере советует при оформлении балкона и выборе мебели учитывать параметры помещения.
Поскольку большинство балконов и лоджий длинные и узкие, для них хорошо подходят высокие узкие стеллажи, эффективно задействующие пространство по высоте.
На верхних полках можно расставить цветочные горшки, а внизу хранить вещи в закрытых ящиках.
Для совсем маленьких балконов отличным решением станет складной столик и стулья, а также мебель лаконичного, минималистичного дизайна.
«Разделение балкона на функциональные зоны тоже полезно. В одной части можно сушить белье – складную сушилку легко убрать, когда она не нужна. В другой зоне создать уютное место для отдыха, например, украсив его гирляндой из светодиодных ламп», – приводит пример Миквере.
Эксперт советует выбирать мебель, подходящую для уличных помещений, – она дольше прослужит на открытом воздухе.
Для застекленного балкона подойдет и обычная домашняя мебель, рассуждает Миквере, однако важно избегать захламления балкона, чтобы пространство оставалось удобным и функциональным.
Поскольку балкон – продолжение дома, стоит продумать и выбор текстиля. Для открытых балконов подойдут уличные коврики, яркие наволочки на подушки или пастельные пледы: они не только делают пространство уютнее, но и создают приятную, домашнюю атмосферу.
Новый тренд – балконные сады
В зависимости от размеров балкона, предпочтений и фантазии, это место можно превратить в летнюю зону для завтраков, йоги или даже в небольшую гостиную, где приятно посидеть теплым вечером.
По словам Бриты Миквере, последнее время в странах Балтии набирает популярность еще один тренд: все больше людей превращают балконы в зеленые оазисы.
«Исследование показало, что 27 процентов жителей Эстонии выращивают на балконе растения, 55 процентов опрошенных заявили, что при обновлении балкона планируют обязательно разместить там горшки с цветами или зеленью», - говорит она.
Зеленые насаждения на балконе создают ощущение уединения, помогают почувствовать связь с природой и положительно отражаются на окружающей атмосфере, подчеркивает Миквере.
При этом на балконах можно выращивать не только цветы, но и овощи с пряностями.
«Ожидается, что в будущем эта тенденция лишь усилится, и наши балконы постепенно превратятся в небольшие ботанические сады», – рассказывает дизайнер.
Озеленяя балконы, стоит экспериментировать с полочками, разными типами цветочных горшков и другими решениями.
Даже садовые инструменты могут быть необычными и красивыми, поэтому и их стоит выбирать, обращая внимание на дизайн и оформляя балкон как единое стильное и функциональное пространство, резюмирует Брита Миквере.