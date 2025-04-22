Правые советуют правительству Кристена Михала составить отрицательный бюджет

Правые призывают правительство Кристена Михала (Партия реформ) отказаться от иллюзий выдавать желаемое за действительное и составить отрицательный дополнительный бюджет, чтобы сократить государственные расходы в соответствии с реальной экономической ситуацией.
«Госбюджет на 2025 год необходимо пересмотреть. К сожалению, правительство Кристена Михала собирается двигаться в неверном направлении - вместо сокращения расходов планируется взять новый заем», - заявил член правления Правых Андрус Каарельсон.