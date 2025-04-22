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Правые советуют правительству Кристена Михала составить отрицательный бюджет

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

Правые призывают правительство Кристена Михала (Партия реформ) отказаться от иллюзий выдавать желаемое за действительное и составить отрицательный дополнительный бюджет, чтобы сократить государственные расходы в соответствии с реальной экономической ситуацией.

«Госбюджет на 2025 год необходимо пересмотреть. К сожалению, правительство Кристена Михала собирается двигаться в неверном направлении - вместо сокращения расходов планируется взять новый заем», - заявил член правления Правых Андрус Каарельсон.

Он пояснил, что нынешний бюджет основан на прогнозе Министерства финансов, составленном прошлым летом, согласно которому экономика должна была вырасти на 3,3%. Однако новый прогноз Банка Эстонии указывает, что в реальности рост составит лишь около 1,5% - а возможно, и менее 1%, поскольку последствия торговой войны США трудно предсказуемы.

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