Город Таллинн и США договорились в рамках рассмотрения детальной планировки, что США возьмут на себя обязательство построить объекты общественного пользования на сумму 1,2 миллиона евро в зоне, прилегающей к улице Суур-Амеэрика.

Город, со своей стороны, построит общественные подъездные пути, общедоступные зеленые зоны, и при необходимости также реконструирует существующий тротуар с системой отвода ливневых вод и соответствующим требованиям уличным освещением.

Вопрос возник после того, как жители микрорайона Уус-Мааильм выразили обеспокоенность в связи с исчезновением зеленой зоны на участке по адресу Суур-Амеэрика, 3 - Вяйке-Амеэрика, 4 по причине строительства здания посольства США на территории между этими улицами.

Жители жаловались на нехватку зеленых и рекреационных зон в районе, поэтому США приняли решение поддержать развитие местной инфраструктуры, профинансировав обновление городского пространства улицы Вяйке-Амеэрика.

«Улица Вяйке-Амеэрика будет перестроена в течение ближайших двух-трех лет на участке между улицами Вирмализе и Луха, поскольку там появится новое здание посольства. От имени Таллиннской горуправы хочу поблагодарить посольство США за плодотворное сотрудничество», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Согласно Закону о планировании, ответственный за разработку планировки организатор - в данном случае город Таллинн - может заключить административный договор с заинтересованным лицом, которым в данном случае являются США, в рамках которого это лицо обязуется покрыть расходы, связанные со строительством объектов в соответствии с детальной планировкой.

Город Таллинн организует проектирование и строительство улицы Вяйке-Амеэрика, а США берут на себя обязательство софинансировать работы по проектированию и строительству в рамках реконструкции улицы. Стороны договорились, что США профинансируют работы на сумму 1 200 000 евро.