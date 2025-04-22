Нынешний директор Кохтла-Ярвеской гимназии с августа возглавит другое учебное заведение

По словам канцлера министерства Трийн Лаази-Ыйге, решение конкурсной комисии выбрать кандидатуру Хендрика Агура на пост директора было основано как на представленном им видении, так и на многолетнем опыте Агура в руководстве различными школами.

По замыслу Хендрика Агура, Ида-Вирумааский центр профессионального образования станет школой, куда люди приходят не только учиться, но и творить, думать и вдохновляться. «Это не просто учебное заведение, а инновационный центр, который отвечает ожиданиям современного мира труда и создает возможности для всех, в том числе для тех молодых людей, чей уровень владения эстонским или английским языком пока не позволяют им продолжить обучение или выйти на рынок труда», - сказал Агур.

Он подчеркнул, что пришло время положить конец ситуации, когда незнание языка закрывает двери для молодых людей. «Наша обязанность - создать среду, в которой каждый молодой человек имеет возможность расти, развиваться и добиваться успеха в обществе, независимо от его происхождения».

По словам Агура, у Ида-Вирумаа есть все предпосылки, чтобы стать примером успешного регионального развития в Эстонии: развивающаяся образовательная сеть, обновляющаяся промышленность, разнообразные возможности развития в сфере туризма и экологически чистые секторы экономики.

«Если мы целенаправленно направим эти ресурсы на службу профессиональному образованию, мы воспитаем поколение с сильными навыками, четкой идентичностью и социальной ответственностью», - добавил он.

Предыдущий директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Мати Лукас занимал эту должность в течение двух лет. Министерство образования и науки поблагодарило предыдущего директора за его вклад в инициирование и реализацию перехода на преподавание на эстонском языке.