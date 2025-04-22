Eurostat: среди стран ЕС самый низкий госдолг - у Эстонии

Как передала BNS пресс-служба ведомства, если в первой половине прошлого года Болгария была страной Европейского союза (ЕС) с самым низким государственным долгом, то Эстония вновь стала страной с самым низким долгом уже второй квартал подряд. В последнем квартале года государственный долг Болгарии достиг 24,6% от валового внутреннего продукта (ВВП), за ней следует Люксембург с 26,3%.

В конце четвертого квартала Греция по-прежнему имела самую высокую долговую нагрузку - 153,6% ВВП. За ней следуют Италия - 135,3%, Франция - 113%, Бельгия - 104,7% и Испания - 101,8%.

В последнем квартале прошлого года дефицит госсектора Литвы достиг 29,97 млрд евро и составил 38,2% валового внутреннего продукта (ВВП) страны – этот показатель оказался ниже среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС). По данным Евростата, Литва вошла в шестерку стран Сообщества с самым низким соответствующим показателем.

Долг латвийского правительства достиг 18,8 млрд евро, или 46,8% ВВП.

В еврозоне государственный долг составлял в среднем 87,4% ВВП, увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом. В целом по ЕС государственный долг в четвертом квартале составлял 81% ВВП, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в прошлом году.

В годовом исчислении отношение долга к ВВП выросло в 16 странах ЕС и снизилось в 11. Наибольшее снижение долга в годовом исчислении было зафиксировано в Греции (10,3 процентных пункта) и на Кипре (8,6 пункта), а наибольший рост - в Румынии (5,9 процентных пункта) и Польше (5,7 пункта).