Цена на золото впервые в истории превысила 3500 долларов США

Цена на драгоценный металл 21 апреля уже выросла на три процента по сравнению с показателем, зафиксированным в конце прошлой недели.

Аналитики, на которых ссылается агентство dpa, отмечают, что причиной рекордного подорожания золота стали резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Глава Белого дома потребовал от Пауэлла как можно скорее снизить процентную ставку, назвав его «Мистером Слишком Поздно» и «величайшим неудачником».

По мнению Трампа, снижение процентной ставки даст импульс американской экономике. Сам Паэулл отказывается идти на этот шаг. Глава ФРС опасается еще больше разогнать инфляцию, рост которой может спровоцировать ужесточение таможенных пошлин, начатое Белым домом.

В администрации Трампа заявили, что проверят, есть ли у президента США законное право уволить Пауэлла с поста главы ФРС. Подобное решение главы Белого дома стало бы «беспрецедентным шагом», отмечает агентство AFP. В самой ФРС, выполняющей в Соединенных Штатах роль центрального банка, говорят, что это невозможно, поскольку она юридически независима от исполнительной власти.

Слова Трампа об инфляции в США расходятся со статистикой

Президент США утверждает, что инфляции в стране сейчас нет вовсе, хотя в марте потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 2,4 процента в годовом исчислении. Цены вырастут еще больше, предупреждают эксперты, если американский бизнес переложит на покупателей издержки, вызванные подъемом пошлин на ввоз иностранной продукции в США. О введении повышенных тарифов на поставки из многих стран мира Трамп объявил 2 апреля, но неделю спустя отложил реализацию этой меры на 90 дней в отношении большинства государств. Отсрочка не затронула китайские товары.