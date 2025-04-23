Российские медиа сообщают о появлении в Псковской области нового вида волка, который якобы пришел из Эстонии. Rus.Postimees выяснил, что этой «новости» уже много лет, речь не о волке, звери из Эстонии в Россию чаще уходят по льду, чем по лесным тропам, а забор на границе им не помеха, в отличие от бешенства, которое звери приносят из РФ.
«Едем возле Мирожки, метров за двести до поворота шакал выскакивает на дорогу. Мы все озадачены», - в середине апреля процитировало Псковское агентство новостей слова очевидца, который встретил ранее неизвестного ему зверя.