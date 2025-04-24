«Грязь лежит, вещи пропали»: житель Таллинна остался недоволен услугой уборки. Компания: все совсем не так

Когда речь идет о конфликте между клиентом и поставщиком услуг, эмоции зачастую берут верх над фактами. В Сети все чаще появляются резкие отзывы, в которых одна сторона обвиняет другую в халатности и безответственности. Но всегда ли дело действительно в некачественной работе? Или порой причина кроется в недопонимании и отсутствии четкой коммуникации?
Житель Таллинна Антон опубликовал в группе «Ищу совета» в Facebook негативный отзыв о работе клининговой компании Clear SYS. По его словам, после уборки из квартиры пропала именная кожаная косметичка и умная колонка «Алиса», а качество самой уборки он назвал неудовлетворительным. При этом он утверждает, что представитель компании не проявил должного внимания к решению этой проблемы.