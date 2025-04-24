«Грязь лежит, вещи пропали»: житель Таллинна остался недоволен услугой уборки. Компания: все совсем не так

Когда речь идет о конфликте между клиентом и поставщиком услуг, эмоции зачастую берут верх над фактами. В Сети все чаще появляются резкие отзывы, в которых одна сторона обвиняет другую в халатности и безответственности. Но всегда ли дело действительно в некачественной работе? Или порой причина кроется в недопонимании и отсутствии четкой коммуникации?