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«Грязь лежит, вещи пропали»: житель Таллинна остался недоволен услугой уборки. Компания: все совсем не так

Уборка квартиры. Иллюстративное фото
Уборка квартиры. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Когда речь идет о конфликте между клиентом и поставщиком услуг, эмоции зачастую берут верх над фактами. В Сети все чаще появляются резкие отзывы, в которых одна сторона обвиняет другую в халатности и безответственности. Но всегда ли дело действительно в некачественной работе? Или порой причина кроется в недопонимании и отсутствии четкой коммуникации? 

Житель Таллинна Антон опубликовал в группе «Ищу совета» в Facebook негативный отзыв о работе клининговой компании Clear SYS. По его словам, после уборки из квартиры пропала именная кожаная косметичка и умная колонка «Алиса», а качество самой уборки он назвал неудовлетворительным. При этом он утверждает, что представитель компании не проявил должного внимания к решению этой проблемы.

«Я попросил вернуть деньги за оказанную услугу, не настаивая на компенсации за пропавшие вещи, но мои обращения были просто проигнорированы», - написал он в посте.

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