Признаюсь, я не из тех, кто скорбит по уходу социал-демократов из правительства. Безусловно, у ни есть место в политике, но, откровенно говоря, мне давно наскучило смотреть, как очередной мужчина в красном галстуке важно вещает с экрана, поучая всех, как жить. И рассказывает, что отъем денег у одних непременно принесет счастье другим, пишет историк Март Лаар («Отечество»).
Пустословие разрослось до таких масштабов, что стало прикрытием для бездействия и нерешительности. Уход этой команды, без сомнения, внушил мне, как и многим другим, обеспокоенным тем, что государственный корабль Эстонии опасно кренится влево, надежду. Надежду на то, что теперь действительно начнутся перемены.
Признаком положительных изменений могло бы стать хотя бы возобновление диалога с предпринимателями - особенно учитывая, что именно эта же партия ранее прекратила такие контакты. Или, например, отмена еще не вступившего в силу, но явно неразумного повышения налогов для бизнеса, навязанного социал-демократами. Поэтому неудивительно, что Банк Эстонии заговорил о повороте вправо. Кажется, у Эстонии появился новый шанс.
Тем не менее я не могу избавиться от ощущения дежавю. Такое уже было, и не раз. Партия реформ неоднократно перед выборами избавлялась от коалиционных партнеров, делая их виноватыми во всех собственных промахах и бездействии, допущенных в период совместного правления. Всегда виноват кто-то другой, а Партия реформ, конечно же, героически вытаскивает государственную телегу из кювета, куда она якобы попала не по их вине. Ведь только они, как нам объясняют, знают, что делать. И потому их вновь и вновь нужно допускать к рулю страны.
Помнится, Кристена Михала считали больше PR-менеджером, чем исполнителем и лидером. Хотя… люди ведь могут меняться.
В плане слов новое правительство, надо признать, проявляет мастерство. Тут сложно не согласиться: «Для обеспечения безопасности страны сделаем все необходимое и инвестируем столько, сколько нужно в оборону; поворачиваем вправо; принимаем болезненные решения; приводим бюджет в порядок и разгоняем экономику; снижаем налоги, сохраняем природу и смотрим в будущее». После такой благостной риторики даже неловко возражать. Но на деле налоги не снижаются - просто отменяются те, которые они сами же и обещали ввести. А временно повышенная налоговая ставка, похоже, стала вечной.
А если кто-то осмелится усомниться в предлагаемых мерах, его мгновенно накрывают универсальным фиговым листком: все это необходимо ради государственной безопасности. А тех, кто осмеливается возмущаться миллиардами, которые теперь предпринимателям придется выплачивать, чтобы выполнить обязательства перед Европой, быстро осаживают: почему вы вовремя не остановили правительство?
В этом году, так или иначе, коалиционное соглашение получится другим. Теперь каждый министр, по сути, пишет свой собственный коалиционный договор. Насколько мечты совпадут с реальностью - увидим при составлении осеннего бюджета. Пока же записывают мечты на бумагу, а деньги якобы возьмутся из воздуха. Несмотря на нехватку средств, одно уже ясно: независимо от того, разумны ли сегодняшние расходы или нет, обещания Партии реформ выполнять придется. Так что не верьте, что если где-то снова что-то урезают, то делают это прежде всего в интересах обороны - главное все-таки выполнить предвыборные обещания.
И пусть люди не понимают, как это должно сделать их счастливыми: правительство знает, что лучше для граждан. А эти глупцы все еще хотят, чтобы налоги не росли: к счастью, «самый умный во Вселенной» министр финансов им тут же разъяснит, как их уровень жизни «стремительно растет», - только в магазин не ходите, не смотрите на цены.
Но даже правительству при составлении бюджета на следующий год не удастся избежать столкновения с реальностью. На самом деле есть две угрозы: во-первых, что написанное министрами так и останется невыполненным - потому что денег нет; во-вторых, что ради выполнения какого-нибудь политически удобного обещания возьмут совершенно безответственный кредит. На реальные сокращения правительство решиться, похоже, не в силах.
Все начинается с красивых рассуждений, затем чиновники продолжают расходовать деньги, как им заблагорассудится, а тех, кто предлагает навести порядок в бюджете, тут же объявляют популистами. В итоге последние средства отбирают у тех, у кого их и так почти нет - например, у сферы культуры - и перенаправляют туда, где деньги уже есть, то есть в руки властных структур. Ведь PR-менеджерам тоже нужно на что-то жить. Кто-то же должен создавать шум, прикрывающий бездействие правительства и тот факт, что курс остается неизменным?
А кто еще, как не они, сочиняют такие фундаментальные заповеди, как недавно выпущенная инструкция Министерства образования о высоте школьного газона и о том, должны ли дети на переменах двигаться в одну сторону или туда-обратно?
В любом случае все повторяется по старой мантре: разбогатеть можно только за счет налогов, штрафов, акцизов, а жителей Эстонии сделать богатыми - разогнав инфляцию до небес. О сокращениях только рассуждают.
Я дважды был премьер-министром, и оба раза действовал наоборот: не болтал о сокращениях, а реально их проводил. Не повышал налоги, а снижал их. Взял инфляцию под контроль. Давал бизнесу и людям максимум свободы, не вводя лишних ограничений. И у Эстонии тогда дела шли вполне неплохо.
Поэтому нынешняя деятельность или бездеятельность властей мне глубоко непонятна - и я понимаю тех, кто не горит желанием работать в правительстве Михала, ведь до правого курса тут очень далеко.
Возможно, правительство действительно право в своем подходе - и если достаточно долго душить экономику, она в какой-то момент сама оживет. Пока, однако, кабинет по-прежнему страдает от переизбытка обещаний. Может, я несправедлив к новому правительству и действительно произойдет поворот к лучшему. Проверить это просто. Излагаю свой «невероятный» список конкретных показателей, которые каждый сможет отследить. Если, конечно, бюджет снова напишут на понятном языке.
- Государственный долг Эстонии растет минимум на три процента в год.
- Госсектор продолжает разбухать, несмотря на все разговоры об «урезаниях», власти не смогут на двадцать процентов сократить число чиновников.
- Инфляция в Эстонии останется одной из пяти самых высоких в Европе.
- На складах Сил обороны, вопреки ожиданиям, продолжают лежать только речи Михала и обещания Певкура.
Должен признаться, я был бы искренне рад, если бы хотя бы часть этих грустных прогнозов не сбылась. Потому что у нас просто больше нет времени бездействовать: ситуация вокруг стала слишком опасной, и одними речами опасности не отразишь.
Кроме того, правительство не сможет избежать необходимости решать острые проблемы - хотя бы упомяну угрожающую нам демографическую катастрофу или финансовую дыру в бюджете Кассы здоровья. Да и никто не знает, какие штрафы жители Эстонии еще будут вынуждены платить за амбициозные обещания правительства Европе. Может, кто-нибудь хотя бы составит какую-то таблицу? А то сотни миллионов исчезают, а ответственности никто не несет.
Партия реформ выводит Enefit Green на биржу, Партия реформ убирает её оттуда, а народ платит за это 200 миллионов. Славься, Партия реформ!
В правительстве теперь Партия реформ может делать все, что вздумается. Если раньше там сидели несколько преданных лающих пуделей, то теперь остался только один - и тот карликовый. И его рано или поздно можно выбросить из кабинета, если он сам не превратится в белку (намек на логотип Партии реформ - прим.ред.). Теперь все, что исходит от правительства, - это отражение самой Партии реформ. Даже PR-империя не способна это скрыть.
Вот почему, кажется, что беда не в том, что упущена возможность наконец-то начать проводить правую политику, а в том, что этого даже не хотели. Вывести страну из кризиса, увы, Кристен Михал вряд ли сможет. Ему просто не хватает смелости принять необходимые решения.
Михал мог бы выбрать ужасный конец, как недавно сделал его немецкий коллега: уйти в отставку, дать людям возможность на внеочередных выборах (знаю, что это не просто, но у партии премьер-министра в парламенте такое большинство, что при желании это легко устроить) решить, как двигаться дальше. Но он предпочел ужас без конца.
Эстонское государство становится гигантским PR-проектом: ветряки, безусловно, ему обеспечены, а принесет ли это счастье - уже другой вопрос.