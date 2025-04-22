Пустословие разрослось до таких масштабов, что стало прикрытием для бездействия и нерешительности. Уход этой команды, без сомнения, внушил мне, как и многим другим, обеспокоенным тем, что государственный корабль Эстонии опасно кренится влево, надежду. Надежду на то, что теперь действительно начнутся перемены.

Признаком положительных изменений могло бы стать хотя бы возобновление диалога с предпринимателями - особенно учитывая, что именно эта же партия ранее прекратила такие контакты. Или, например, отмена еще не вступившего в силу, но явно неразумного повышения налогов для бизнеса, навязанного социал-демократами. Поэтому неудивительно, что Банк Эстонии заговорил о повороте вправо. Кажется, у Эстонии появился новый шанс.

Тем не менее я не могу избавиться от ощущения дежавю. Такое уже было, и не раз. Партия реформ неоднократно перед выборами избавлялась от коалиционных партнеров, делая их виноватыми во всех собственных промахах и бездействии, допущенных в период совместного правления. Всегда виноват кто-то другой, а Партия реформ, конечно же, героически вытаскивает государственную телегу из кювета, куда она якобы попала не по их вине. Ведь только они, как нам объясняют, знают, что делать. И потому их вновь и вновь нужно допускать к рулю страны.

Помнится, Кристена Михала считали больше PR-менеджером, чем исполнителем и лидером. Хотя… люди ведь могут меняться.