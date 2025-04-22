Город Маарду разрешил продолжить обучение на русском языке в некоторых классах

На сегодняшнем заседании Маардуское горсобрание одобрило предложения попечительских советов Маардуской основной школы и Маардуской гимназии о продолжении обучения на русском языке в 2025/2026 учебном году в 3-х и 6-9-х классах.
По словам мэра Маарду Аурики Син-Керра, в вопросах образования город Маарду стремится к взвешенным решениям и максимально возможной поддержке - особенно сейчас, когда школы и семьи сталкиваются с новыми задачами.
«Переход на обучение на эстонском языке - это важный и одновременно чувствительный шаг, который требует времени и внимательного отношения к каждому. Постепенный переход позволяет ученикам в более спокойном ритме осваивать как язык, так и учебные предметы, избегая лишнего стресса и пробелов в знаниях, которые могут возникнуть из-за особенностей обучения на неродном языке. Наша задача - создать такие условия, при которых дети смогут уверенно осваивать эстонский язык, а школы - привлечь и удержать квалифицированных и отвечающих требованиям педагогов, - сообщила мэр. - Мы поддерживаем образовательную реформу и прилагаем все усилия, чтобы переход был постепенным, продуманным и соответствовал реальным возможностям каждой школы и каждого ребенка».
Основанием для принятия решения стала статья 100¹⁵ Закона о базовой школе и гимназии, согласно которому по предложению попечительского совета и решению городского совета обучение на родном языке может быть временно продолжено в определенных классах в рамках поэтапного перехода на обучение на эстонском языке, который продлится до 2030 года.
Маардуская основная школа подала соответствующее предложение 17 февраля 2025 года, а Маардуская гимназия - 28 января 2025 года.
С 1 сентября 2025 года обучение на эстонском языке будет проводиться в 1–2 и 4–5 классах Маардуской основной школы и Маардуской гимназии. В остальных классах переход продолжится поэтапно в соответствии с действующим законодательством.