Город Маарду разрешил продолжить обучение на русском языке в некоторых классах

По словам мэра Маарду Аурики Син-Керра, в вопросах образования город Маарду стремится к взвешенным решениям и максимально возможной поддержке - особенно сейчас, когда школы и семьи сталкиваются с новыми задачами.

«Переход на обучение на эстонском языке - это важный и одновременно чувствительный шаг, который требует времени и внимательного отношения к каждому. Постепенный переход позволяет ученикам в более спокойном ритме осваивать как язык, так и учебные предметы, избегая лишнего стресса и пробелов в знаниях, которые могут возникнуть из-за особенностей обучения на неродном языке. Наша задача - создать такие условия, при которых дети смогут уверенно осваивать эстонский язык, а школы - привлечь и удержать квалифицированных и отвечающих требованиям педагогов, - сообщила мэр. - Мы поддерживаем образовательную реформу и прилагаем все усилия, чтобы переход был постепенным, продуманным и соответствовал реальным возможностям каждой школы и каждого ребенка».

Основанием для принятия решения стала статья 100¹⁵ Закона о базовой школе и гимназии, согласно которому по предложению попечительского совета и решению городского совета обучение на родном языке может быть временно продолжено в определенных классах в рамках поэтапного перехода на обучение на эстонском языке, который продлится до 2030 года.

Маардуская основная школа подала соответствующее предложение 17 февраля 2025 года, а Маардуская гимназия - 28 января 2025 года.