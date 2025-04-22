Разведка Нидерландов: РФ усиливает гибридные атаки на Европу

Россия наращивает гибридные атаки, направленные на подрыв нидерландского и европейского общества. Об этом говорится в ежегодном отчете Службы военной разведки и безопасности королевства (MIVD), опубликованном во вторник, 22 апреля.

«Мы видим, что угроза со стороны России для Европы усиливается, включая период после возможного окончания войны против Украины», - заявил директор MIVD Петер Рейсинк. По его словам, речь идет об угрозах физических диверсий, кампаний по дезинформации, шпионажа и кибератак.

Рейсинк заявил, что в Нидерландах была впервые зафиксирована кибердиверсия, совершенная российскими хакерами. Операция была направлена против госслужбы страны «с целью получить контроль над системой», отметил глава MIVD. «Атака была предотвращена, но это был первый такой случай», - добавил он. Какое именно ведомство подверглось атаке, не уточняется.

Рейсинг также призвал европейских союзников усиливать оборону. По его словам, темпы, с которыми РФ наращивает свое военное производство, «намного опережают» скорости ЕС и даже США. «Это создает своего рода окно уязвимости для нас», - добавил глава разведслужбы.

«Мы живем в серой зоне между войной и миром», - прокомментировал отчет разведслужбы министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает издание Politico.

В отчете MIVD также указывается, что Китай продолжает представлять «серьезную угрозу для Европы» из-за его поддержки усилий РФ в войне против Украины и «агрессивной позиции в отношении Тайваня».