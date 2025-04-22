Путин заявил, что готов вести прямые переговоры с Украиной при определенных условиях. Что ответил Зеленский?

Кремль неоднократно подвергал сомнению легитимность Зеленского, утверждая, что его полномочия истекли, а новые выборы не проводились. Однако эти заявления противоречат Конституции и законам Украины, прямо запрещающим проводить выборы во время войны. Ни одна другая страна мира или международная организация не сомневаются в легитимности украинских государственных институтов.

Можно ли Украине вести переговоры с Россией?

В своих комментариях Песков также заявил, что для прямых переговоров с Россией Украина должна «юридически „расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов... если есть такая готовность». Так он ответил на вопрос одного из журналистов о том, что Украина якобы формально запрещает переговоры с Россией.

На самом деле, такого запрета не существует, но в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.

Сам Путин в январе этого года сказал, что Россия готова к контактам с Украиной, но «действующий глава режима в Киеве, когда он еще был достаточно легитимным, издал декрет о запрете ведения переговоров».

При таком условии переговоры «будут, строго говоря, нелегитимными, а значит, что и результаты этих переговоров нужно будет объявить нелегитимными», - говорил российский президент.

В начале февраля Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Путиным, если это принесет мир в Украине.