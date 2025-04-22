Еврейская община Эстонии возмущена использованием символов Холокоста партией Koos

18 апреля - накануне годовщины восстания в Варшавском гетто - один из активистов партии опубликовал в интернете материал, в котором жертв нацизма сопоставляли с лицами без гражданства Эстонии, не обладающими избирательным правом.

Всего три дня спустя, 22 апреля, лидер партии Koos Айво Петерсон пришел на судебное заседание, держа в руках желтую звезду Давида - хорошо известный символ, которым нацисты отмечали и преследовали евреев во время Второй мировой войны.

Еврейская община Эстонии заявляет, что использование символов и темы Холокоста в подобном ключе недопустимо. Проведение исторических параллелей, которые оскорбляют память жертв нацизма и унижают всех жителей современной Эстонии, независимо от их национальности, абсолютно неприемлемо.

Заседание продлилось недолго

Во вторник и среду, 22 и 23 апреля, в Харьюском уездном суде должны были начаться судебные прения по делу Айво Петерсона, политика и одного из лидеров партии Koos, обвиняющегося в государственной измене. Однако по просьбе защиты их перенесли на 22 и 23 мая.

Государственная прокуратура обвиняет граждан Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси в государственной измене (предусмотрено от шести до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение), а Андрея Андронова - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики (предусмотрено от двух до 15 лет лишения свободы).

В феврале прошлого года на заседании Харьюского уездного суда Государственный прокурор Трийну Олев заявила, что помимо участия в деятельности движения Koos Петерсон пытался создать гражданское милитаризированное подразделение.