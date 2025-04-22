«Умные» часы по-крупному: Apple готовит складной гаджет для запястья

Многие из нас носят на запястье элегантные «умные» часы. Одна проблема: чтобы прочитать там длинное сообщение, приходится разглядывать текст на крошечном экране. Как же Apple собирается превратить подобное устройство в полноценный гаджет с экраном, способным конкурировать со смартфоном? Ответ на этот вопрос уже есть в поданной компанией патентной заявке.
Документ, опубликованный Ведомством по патентам и товарным знакам США, раскрывает новую концепцию «умных» часов, которые открываются, словно книга (или Samsung Galaxy Flip), превращаясь в подобие смартфона с невероятно большим экраном, который легко использовать прямо на руке.