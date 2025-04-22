«Умные» часы по-крупному: Apple готовит складной гаджет для запястья

Документ, опубликованный Ведомством по патентам и товарным знакам США, раскрывает новую концепцию «умных» часов, которые открываются, словно книга (или Samsung Galaxy Flip), превращаясь в подобие смартфона с невероятно большим экраном, который легко использовать прямо на руке.

Сама компания Apple отмечает в заявке, что новый гаджет позволит значительно дольше обходиться без смартфона. Конечно, работать с таким дисплеем придется одной рукой, но так мы чаще всего поступаем и сейчас, поскольку второй рукой обычно держим сам телефон.