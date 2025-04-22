Истребители НАТО дважды взлетали, чтобы опознать и сопроводить самолеты РФ

14 апреля истребители НАТО были подняты в воздух для перехвата разведывательного самолета Ил-20, летевшего с материковой части России в Калининградскую область в международном воздушном пространстве.

Самолет летел с включенным транспондером, без заранее предоставленного летного плана пи поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

18 апреля истребители НАТО были подняты в небо, чтобы идентифицировать два штурмовика Су-24, летевших в международном воздушном пространстве из материковой части России в Калининградскую область.

Они летели без радиолокационного ответчика, без летного плана, но поддерживали радиосвязь с местными диспетчерами.