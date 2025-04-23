– То есть всё, что было заработано в минувшем году, потеряно за два месяца?

– В принципе это нормальное явление на фондовых рынках. Рынки акций всегда подвержены колебаниям, причем в больших объемах.

Например, пять лет назад, по время пандемии рынки тоже упали. И эстонские пенсионные фонды вместе с ними. Довольно много, и довольно быстро. Однако в течение полугода фонды вышли на прежний уровень.

– За какое время можно будет отыграть нынешние потери?

– Сейчас пенсионные фонды, как и тогда, потеряли примерно 20%. И я не знаю, ограничится ли дело только этим. Возможно, падение увеличится еще на 10–20%. Такое уже бывало, в 2008–2009 годах фондовые рынки акций потеряли где-то половину стоимости. Потребовалось два–три года, чтобы восстановиться.

Сейчас неизвестно, достиг ли рынок акций дна или падение продолжится. Несмотря на это, считаю, что инвестировать в акции в долгосрочной перспективе выгоднее, чем в облигации.

– Очевидно, что люди, выходящие на пенсию в этом году, пострадают больше всех. Времени отыграть потери у них уже нет?

– Здесь тоже возможны варианты. Если сейчас, когда некоторые пенсионные фонды упали до 20%, вынуть сразу все пенсионные активы и перевести накопления на свой счет, то потери реализуются в наибольшей степени, человек выйдет из системы с минусом.