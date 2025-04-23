Как спасти пенсионные накопления от рыночных рисков? Чем измеряются потери? Можно ли их отыграть за короткое время?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт в области пенсионных накоплений, руководитель по развитию бизнеса SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин.
Выдержки из беседы:
– Насколько тревожна ситуация с пенсионными накоплениями?
– Пенсионные накопления – это долгосрочный проект. Наиболее заметные потери – в тех фондах, которые инвестируют большую часть своих активов в акции. Инвестиции в облигации пострадали незначительно.
Таким образом, чем больше активов находится в акциях, тем выше потери. Насколько это неприятно? Конечно, неприятно. Однако в целом – это нормальное явление на рынках.
– Сколько пенсионных фондов вкладывают средства в акции?
– По номиналу – около одной трети, а по количеству активов – еще больше. У многих людей активы находятся в фондах с наибольшими рисками. Речь идет об инвестициях в акции. Падениями на рынках задето большое количество людей.
– Насколько велики потери? Когда их можно будет отыграть?
– Эстонские пенсионные фонды инвестируют много куда, если говорить о географии. Не только в фондовые рынки США, но и в другие места. Однако все рынки в сегодняшнем мире взаимосвязаны. И падение в США затрагивает все другие рынки мира.
Насколько это страшно? Надо признать, что фондовый рынок акций просел довольно сильно. Эстонские пенсионные фонды, инвестирующие в акции, в том числе в индексные фонды, потеряли где-то до 20% средств – в зависимости от фонда.
Потеряно то, что было заработано в течение минувшего года, то есть в последние 12 месяцев. Сначала был заметный подъем, теперь в течение двух месяцев продолжается спад.
– То есть всё, что было заработано в минувшем году, потеряно за два месяца?
– В принципе это нормальное явление на фондовых рынках. Рынки акций всегда подвержены колебаниям, причем в больших объемах.
Например, пять лет назад, по время пандемии рынки тоже упали. И эстонские пенсионные фонды вместе с ними. Довольно много, и довольно быстро. Однако в течение полугода фонды вышли на прежний уровень.
– За какое время можно будет отыграть нынешние потери?
– Сейчас пенсионные фонды, как и тогда, потеряли примерно 20%. И я не знаю, ограничится ли дело только этим. Возможно, падение увеличится еще на 10–20%. Такое уже бывало, в 2008–2009 годах фондовые рынки акций потеряли где-то половину стоимости. Потребовалось два–три года, чтобы восстановиться.
Сейчас неизвестно, достиг ли рынок акций дна или падение продолжится. Несмотря на это, считаю, что инвестировать в акции в долгосрочной перспективе выгоднее, чем в облигации.
– Очевидно, что люди, выходящие на пенсию в этом году, пострадают больше всех. Времени отыграть потери у них уже нет?
– Здесь тоже возможны варианты. Если сейчас, когда некоторые пенсионные фонды упали до 20%, вынуть сразу все пенсионные активы и перевести накопления на свой счет, то потери реализуются в наибольшей степени, человек выйдет из системы с минусом.
Советую не предпринимать очень резких движений. Лучше всего – умеренный подход. И если человеку необходимо выйти на пенсию, то целесообразно было бы забирать фондовую пенсию по частям. Если забрать всё сразу, то убытков последних месяцев уже не отыграть.
Можно назначить себе ежемесячные выплаты, а можно и ежеквартальные. В этом случае убыток будет реализован в небольших порциях. Если рынок начнет расти, то часть потерь можно будет отыграть. Так что не советую сейчас забирать сразу все накопления. Кроме того, не советую переходить в консервативные фонды.
Тем, кто моложе 50 лет, вообще ничего предпринимать не надо. За следующие 10–15 лет можно будет наверстать упущенное.
Люди, достигшие 60 лет, за пять лет до выхода на пенсию по старости могут начать получать выплаты из II и III ступени, причем на льготных условиях. Советую им тоже забирать накопления по частям, чтобы минимизировать нынешние убытки.
– Есть ли смысл людям в возрасте от 50 до 60 лет перекладывать свои средства из рискованных портфелей в более консервативные?
– Не все сразу. Мой совет – делать это постепенно. Например, каждый год по 10% от своих активов перекладывать в более консервативные фонды. Главное – не перестараться. Если около 20% активов останется на фондовых рынках акций – это хороший вариант, позволяющий в долгосрочной перспективе перекрыть инфляцию, которая будет превышать доходность среднего портфеля.
Если инвестировать в облигации, то инфляция съест доходы и накопления будут понемногу таять.
Подробнее в повторе!
- Как много пенсионных фондов задето колебаниями на рынках?
- Критично ли снижение стоимости пенсионных накоплений?
- Сколько потеряют люди, выходящие сейчас на пенсию?
- Кто покроет потери? Есть ли способы защиты?
- Когда можно ждать восстановления рынка?
- Кому придется просто смириться с убытками?
- Как правильно вести себя вкладчикам?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja