Студия Postimees: как спасти пенсионные накопления от рыночных рисков? Отвечает эксперт банка

Пенсионные накопления тают от нестабильности на финансовых рынках? Чем измеряются потери? Можно ли их отыграть за короткое время? Как спасти пенсионные деньги?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт в области пенсионных накоплений, руководитель по развитию бизнеса SEB Varahaldus Пеэтер Шамардин. Следите за беседой в 13:00!
- Как много пенсионных фондов задето колебаниями на рынках?
- Критично ли снижение стоимости пенсионных накоплений?
- Сколько потеряют люди, выходящие сейчас на пенсию?
- Кто покроет потери? Есть ли способы защиты?
- Когда можно ждать восстановления рынка?
- Кому придется просто смириться с убытками?
- Как правильно вести себя вкладчикам?