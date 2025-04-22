Насколько влиятельны в мире папа римский и католическая церковь?

По последним данным Ватикана, более 1,4 миллиарда человек во всем мире исповедуют католицизм. Это около 17% населения Земли.

Неудивительно, что во время своего турне по Азии в 2024 году папа Франциск собирал огромные толпы: почти половина населения Восточного Тимора посетила мессу под открытым небом. За год до этого более миллиона человек не устрашились пекущего солнца, приняв участие в мессе в аэропорту Киншасы в Демократической Республике Конго во время турне понтифика по двум странам Африки.

Способность привлечь такое количество людей и вызвать у них такой энтузиазм — лишь одно из свидетельств значительного влияния папы и католической церкви во всем мире.

Папа возглавляет не только католиков, но и город-государство Ватикан и его руководящий орган — Святой Престол. В соответствии с международным правом Святой Престол считается суверенным образованием. Другими словами, он — официальный участник международных отношений и имеет полноценные дипломатические отношения со 184 странами, а также с Европейским союзом.

Положение папы как главы государства и правительства, а также лидера более чем миллиарда верующих, делает его одним из самых влиятельных духовных лидеров в мире.

Папа римский Франциск на заднем сиденье открытого «папомобиля» перед многотысячной толпой католиков в Восточном Тиморе после проведения мессы в рамках визита в 2024 году Фото: Getty Images