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Самый высокий тариф в истории? США могут ввести пошлину в 3521 процент

Завод по производству солнечных панелей.
Завод по производству солнечных панелей. Фото: Zhai Huiyong / VCG / Getty Images

В понедельник Департамент торговли США анонсировал планы ввести пошлины на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии, которые могут достичь рекордных 3521%. Если меры будут приняты, это станет одной из крупнейших пошлин в истории США.​

Нововведение затронет солнечные панели и их компоненты из Малайзии, Вьетнама, Таиланда и Камбоджи, откуда в 2023 году поступило около 77 процентов всего импорта солнечных панелей в США - примерно на 12,9 миллиарда долларов. Решение принято по итогам более чем годового расследования, начатого американскими производителями. Они обвинили связанные с Китаем компании в переносе производства в Юго-Восточную Азию с целью обойти ранее введенные американские пошлины, а также в продаже продукции на рынке США по заниженным ценам.

Самая высокая ставка - 3521,14 процента - установлена в отношении четырех камбоджийских производителей, в числе которых Hounen Solar и Jintek Photovoltaic. Такая «запредельная» пошлина связана, в частности, с отказом этих компаний сотрудничать в ходе расследования.

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