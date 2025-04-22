Самый высокий тариф в истории? США могут ввести пошлину в 3521 процент

Нововведение затронет солнечные панели и их компоненты из Малайзии, Вьетнама, Таиланда и Камбоджи, откуда в 2023 году поступило около 77 процентов всего импорта солнечных панелей в США - примерно на 12,9 миллиарда долларов. Решение принято по итогам более чем годового расследования, начатого американскими производителями. Они обвинили связанные с Китаем компании в переносе производства в Юго-Восточную Азию с целью обойти ранее введенные американские пошлины, а также в продаже продукции на рынке США по заниженным ценам.