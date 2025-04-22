NewNew Polar Bear, повредивший газопровод Balticconnector, теперь ходит под флагом Панамы

Контейнеровоз NewNew Polar Bear, который два года назад повредил газопровод в Финском заливе, сменил флаг и теперь зарегистрирован в Панаме. По данным прокуратуры, Китай до сих пор не ответил на запрос о правовой помощи, однако следствие продолжается.