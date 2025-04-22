Вт, 22.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

NewNew Polar Bear, повредивший газопровод Balticconnector, теперь ходит под флагом Панамы

Перевод: Александер-Марк Каппи
NewNew Polar Bear.
NewNew Polar Bear. Фото: Mihkel Maripuu

Контейнеровоз NewNew Polar Bear, который два года назад повредил газопровод в Финском заливе, сменил флаг и теперь зарегистрирован в Панаме. По данным прокуратуры, Китай до сих пор не ответил на запрос о правовой помощи, однако следствие продолжается.

Как сообщил пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкявичюс, эстонская сторона запросила у Китая различные сведения, однако ответа пока не поступило. «Пока не можем оценить, какую информацию собрал Китай или как это может повлиять на дальнейшие действия. Одновременно с этим КаПо продолжает собирать и другие доказательства», - заявил Синкявичюс.

По словам прокуратуры, расследование продолжается несмотря на смену флага NewNew Polar Bear.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх