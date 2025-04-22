Объем перевалки грузов в портах Эстонии сократился на четверть

Погрузка товаров на суда в прошлом месяце упала на 25,2 процента до 1,1 миллиона тонн, а разгрузка товаров - на 22,9 процента до 639 800 тонн, свидетельствуют переданные BNS данные Департамента статистики Эстонии.

За первые три месяца года порты Эстонии перевалили в общей сложности чуть более 5,2 миллиона тонн грузов, из которых почти 3,4 миллиона тонн было погружено и 1,8 миллиона тонн выгружено.