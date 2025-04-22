Объем перевалки грузов в портах Эстонии сократился на четверть

Объем грузов, переваленных в портах Эстонии в марте этого года, упал на 24,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составил почти 1,7 миллиона тонн.
Погрузка товаров на суда в прошлом месяце упала на 25,2 процента до 1,1 миллиона тонн, а разгрузка товаров - на 22,9 процента до 639 800 тонн, свидетельствуют переданные BNS данные Департамента статистики Эстонии.
За первые три месяца года порты Эстонии перевалили в общей сложности чуть более 5,2 миллиона тонн грузов, из которых почти 3,4 миллиона тонн было погружено и 1,8 миллиона тонн выгружено.
В 2024 году объем перевалки грузов в портах снизился на 5,2 % и составил чуть менее 21,8 млн тонн. Всего было погружено 13,4 млн тонн товаров и выгружено почти 8,4 млн тонн, что на 3,5 и 7,8 % меньше, чем в прошлом году.