Рейтинги: поддержка «Отечества» снижается четвертую неделю подряд

Поддержка партии «Отечество» за неделю снизилась еще на 1,5 процентного пункта, а за последние четыре недели – на 5,1 пункта. Уровень поддержки других партий за неделю существенно не изменился.

Исследовательская фирма Norstat провела опросы в период с 24 по 30 марта, с 31 марта по 6 апреля, с 7 по 13 апреля и с 14 по 21 апреля. В них приняли участие в общей сложности 4001 гражданин Эстонской Республики в возрасте 18 лет и старше.