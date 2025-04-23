Рейтинги: поддержка «Отечества» снижается четвертую неделю подряд

Согласно свежему опросу социологической службы Norstat, поддержка партии «Отечество» снижается четвертую неделю подряд, однако это не мешает ей продолжать возглавлять рейтинг популярности политических сил,
Согласно последним результатам, партию «Отечество» поддерживают 26,6% граждан, имеющих право голоса, Партию реформ – 18,7%, а Центристскую партию – 16,8%.
Поддержка партии «Отечество» за неделю снизилась еще на 1,5 процентного пункта, а за последние четыре недели – на 5,1 пункта. Уровень поддержки других партий за неделю существенно не изменился.
Преимущество возглавляющей рейтинг партии «Отечество» над Партией реформ составляет 7,9 процентного пункта, а отрыв реформистов от занимающей третье место Центристской партии – 1,9 пункта.
Далее за тройкой лидеров следуют: EKRE (15,7%), Социал-демократическая партия (10,6%), Партия правых (5,4%) и «Ээсти 200» (3,6%).
Рейтинг Партии правых составляет 5,4%, «Зеленых» поддерживают 1,3%, а Koos - 0,7% опрошенных.
Партии правящей коалиции поддерживают 22,3% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу – 69,7%.
Исследовательская фирма Norstat провела опросы в период с 24 по 30 марта, с 31 марта по 6 апреля, с 7 по 13 апреля и с 14 по 21 апреля. В них приняли участие в общей сложности 4001 гражданин Эстонской Республики в возрасте 18 лет и старше.