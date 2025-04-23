Эстония отмечает День ветеранов: его кульминацией станет концерт на площади Вабадузе

Он был учрежден для чествования ветеранов, их семей и близких, которые внесли вклад в обеспечение безопасности Эстонии в военных операциях вдали от дома или получили ранения при исполнении служебных обязанностей, передает «Актуальная камера».
В 17 часов для ветеранов пройдет совместный прием командующего Силами обороны и главы Кайтселийта, а в 19:00 на площади Вабадузе в центре Таллинна начнется концерт.
По случаю Дня ветеранов сегодня вывешены государственные флаги.
Ветеранами Сил обороны и Кайтселийта в Эстонии являются более 3000 человек.