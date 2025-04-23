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Эстония отмечает День ветеранов: его кульминацией станет концерт на площади Вабадузе

Редактор: rus.postimees.ee
Празднование Дня ветеранов.
Празднование Дня ветеранов. Фото: Meelis Meilbaum

В Эстонии 23 апреля отмечают День ветеранов, пишет Rus.ERR.

Он был учрежден для чествования ветеранов, их семей и близких, которые внесли вклад в обеспечение безопасности Эстонии в военных операциях вдали от дома или получили ранения при исполнении служебных обязанностей, передает «Актуальная камера».

В 17 часов для ветеранов пройдет совместный прием командующего Силами обороны и главы Кайтселийта, а в 19:00 на площади Вабадузе в центре Таллинна начнется концерт.

По случаю Дня ветеранов сегодня вывешены государственные флаги.

Ветеранами Сил обороны и Кайтселийта в Эстонии являются более 3000 человек.

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