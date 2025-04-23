В этом году в Талиннском горсобрании решили вручить «Гербовый знак Таллинна» предпринимателю Таавету Хинрикусу, который в основном проживает в Великобритании. За последние чуть более двух лет он пожертвовал более 150 000 евро трем партиям, входящим в нынешнюю правящую коалицию Таллинна.