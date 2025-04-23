В этом году в Талиннском горсобрании решили вручить «Гербовый знак Таллинна» предпринимателю Таавету Хинрикусу, который в основном проживает в Великобритании. За последние чуть более двух лет он пожертвовал более 150 000 евро трем партиям, входящим в нынешнюю правящую коалицию Таллинна.
С 2021 года Таавет Хинрикус, чье состояние журнал Forbes оценивает в 1,2 миллиарда долларов, оказал финансовую поддержку Социал-демократической партии в размере 35 000 евро, партии «Ээсти 200» - на сумму 73 021 евро, а Партии реформ с мая прошлого года - на 45 000 евро. Четвертая партия правящей коалиции, «Отечество», получила от него пожертвование в размере 3021 евро четыре года назад.