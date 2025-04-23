Будущее семикратной олимпийской чемпионки под вопросом

Недавно Байлз в четвертый раз была удостоена премии Laureus и получила звание спортсменки года. Однако эта награда может стать для американки последней, ведь ее будущее пока не определено.

Байлз рассказала, что пока не решила, будет ли выступать на Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут на родине спортсменки в Лос-Анджелесе. На прошедшей в Париже Олимпиаде она завоевала четыре медали, однако это далось ей нелегко.

«Я многого достигла в своем виде спорта. Чтобы вернуться, я должна быть по-настоящему вдохновлена Олимпиадой 2028 года», - сказала Байлз, которая в общей сложности завоевала семь олимпийских золотых медалей, во вторник в интервью французскому изданию L'Equipe.