Трамп устанавливает дедлайны по мирному процессу, Зеленский держит красные линии, а Путин бросает козыри на стол. Обзор событий в Украине

Состав переговорщиков по поводу прекращения российского вторжения в Украину причудливо тасуется. Российская армия использовала пасхальное прекращение огня для перегруппировки. Состоялся первый массированный дневной налет российских дронов на крупные украинские города. Украинские дальнобойные дроны в ответ уничтожили огромную российскую базу хранения боеприпасов в нескольких десятках километрах восточнее (!) Москвы. Переговоры по поводу соглашения о ресурсах между Украиной и США превратили этот документ уже почти что в меморандум - и где-то с облегчением вздохнули украинские собственники шахт и газовых промыслов. Об этом в своем обзоре рассказывает украинский журналист Олександр Крамаренко.
22 апреля российские войска подвергли массированной бомбардировке один из крупнейших украинских городов, полумиллионный Запорожье. Этот город находится всего в полусотне километров от линии боевого соприкосновения. Его часто обстреливают ракетами, а российские бомбардировщики могут сбрасывать на него корректируемые бомбы (КАБы), которые способны планировать несколько десятков километров. Такое их свойство обычно позволяет российским бомбардировщикам избегать украинского ПВО, хотя иногда их все же достают.
Эти бомбы - оружие довольно точное, поэтому нельзя сказать, что они в Запорожье упали не туда, куда было задумано. А упали они преимущественно в районы жилой застройки. Пострадало около сорока человек, в том числе - семеро детей. Один человек погиб. Украинские военные обозреватели отмечают, что настолько массового применения КАБов по крупному городу в отдалении от линии боевого соприкосновения еще не было.
Еще один прецедент случился в Харькове - тоже 22 апреля. Полуторамиллионный город подвергся дневной массированной атаке российских тяжелых дронов. По данным местных властей, на город обрушилось 13 «шахедов», из которых десять все-таки взорвались на территории четырех районов. Погибших, к счастью, не было, но не менее 11 человек пострадали. Именно так: масса дронов днем. Такое произошло впервые.
Накануне, вечером 21 апреля массированной атаке российских тяжелых беспилотников подверглась Одесса. Атака закончилась несколькими пожарами, пострадало три человека. Тогда же, вечером понедельника «шахеды» прорывались и к Киеву. Они заходили с западной стороны, их удалось сбить в районе известного всему миру российскими военными преступлениями пригородного местечка Буча. Местные власти сообщили, что падение беспилотников привело к нескольким пожарам, к счастью, без пострадавших.
Потому и есть смысл приводить этот перечень атак на мирные украинские города, что именно он является самой точной иллюстрацией намерений Кремля. В Украине называют эти действия террором - запугиванием населения и давлением на политиков. В европейских столицах видят в этом ужасную, но все же рутину. Пекин, который снабжает своего российского партнера комплектующими для этих самых «шахедов», хитро усмехается в сторону. А Нью-Дели отсчитывает доллары за российскую нефть, которыми Москва оплачивает производство и тех самых беспилотников, и КАБов, и всего прочего.
Украинские политики и обычные граждане считают массированные воздушные атаки попытками склонить Киев к подписанию такого мирного соглашения, которое бы признавало территориальные захваты РФ в Украине и запрещало бы иметь вооруженные силы. Собственно, вокруг этой путинской идеи все и вертелось третью неделю апреля. Хотя в Вашингтоне пытались делать вид, что мир в Украине вот-вот наступит - и этот мир непременно будет устойчивым.
Пасха не помогла
Так называемое пасхальное прекращение огня, о котором с помпой объявил российский президент Владимир Путин неделю назад, оказалось фальшивкой. В Киеве примерно такого и ожидали. Но все равно украинский президент Владимир Зеленский в ответ на заявление из Кремля ответил, что Украина готова это прекращение огня поддержать, но в случае нарушения будет действовать зеркально.
В минувшие субботу и воскресенье, когда это прекращение огня должно было действовать, украинские военные вообще никак не комментировали его ход. Но уже в понедельник появились первые сообщения о том, как именно все оно было на самом деле. Под предлогом прекращения огня российские силы небольшими группами пытались войти в так называемую «серую зону», чтобы накопить там достаточно штурмовых групп. Обычно такое просачивание в предполье украинских позиций жестко пресекалось. Украинская оборона щедро использует для этой цели небольшие дроны-камикадзе. А вот применять артиллерию на этот раз было нельзя в связи с временным прекращением огня.
Украинские военные после пасхального псевдоперемирия множество раз приводили примеры того, как российская сторона использовала паузу не столько для уборки своих погибших, сколько для подвоза боеприпасов и восстановления понтонных переправ. В понедельник стрельба по всей линии фронта вспыхнула с новой силой. А с вечера 21 апреля возобновились и массированные воздушные атаки.
И все же Киев пасхальную приостановку боевых действий соблюдал подчеркнуто скрупулезно. Хотя накануне уже состоялся демарш Дональда Трампа, который 18 апреля дал понять, что если стороны не прекратят военные действия и не сядут за стол переговоров, то Вашингтон свое миротворчество свернет.
Для Киева это куда менее приемлемая перспектива, чем для Москвы, хотя администрация нового американского президента сделала немало для того, чтобы создать у украинцев ощущение «нам нечего терять». И в самом деле: Трамп не подписал за первые 90 дней своего второго президентского срока ни одного пакета военной помощи для Украины. «Не остановили то, что начало двигаться к нам еще по распоряжению предыдущего президента - и то славно», - вот примерно так оценивают нынешнюю ситуацию в Киеве.
И это еще очень деликатные оценки - в Украине помнят февральскую приостановку передачи разведовательной информации и доставки уже одобренных ранее партий оружия. И последствия помнят - украинские военные не под запись поясняют журналистам, что неожиданный удар в Курской области они пропустили именно из-за нехватки разведданных. Надо сказать, это был не первый такой случай.
Примерно с лета 2023 года, когда украинское контрнаступление на юге страны захлебнулось из-за дефицита ранее обещанных вооружений, украинские военные учатся надеяться в первую очередь на отечественные наступательные вооружения. Поставки американских и европейских систем ПВО шли более или менее регулярно, хотя и в режиме «слишком мало и слишком поздно». А вот с дальнобойными ракетами, танками, авиацией - постоянные проблемы. Тех же танков поставлено несколько десятков, хотя на фронте они используются сотнями.
С осени 2023 года и по апрель 2024 года, то есть даже во времена предыдущей администрации, помощь и вовсе была заморожена. Это привело к ряду неудач на Донбассе и спровоцировало Путина предпринять наступление на Харьков в мае минувшего года.
Поэтому в последние примерно полгода можно заметить в действиях украинских сил обороны довольно внятную закономерность: как только вырисовывается перспектива замораживания или замедления поставок из США или от европейских партнеров, Киев предпринимает какую-то асимметричную атаку на слабые места РФ. Самая громкая серия таких атак была в конце января - сразу после инаугурации Трампа. Тогда украинские беспилотники очень результативно прошлись по российской нефтеэкспортной и нефтеперабатывающей инфраструктуре.
На этот раз украинские военные атаковали так называемый 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ, а проще говоря - огромную базу хранения и обслуживания ракет и артиллерийских боеприпасов. Этот колоссальный склад на площади более трех квадратных километров рассчитан на хранение примерно четверти миллиона тонн такого добра и находится в 60 км восточнее Москвы, вблизи города Киржач во Владимирской области. Он расположен на дистанции около 600 километров от украинской границы, да еще и внутри наиболее мощной российской зоны противовоздушной обороны. Но все равно атака удалась.
Судя по размещенным в Сети видео, на базе наблюдалась мощная вторичная детонация - то есть рвались, а также горели ракеты и боеприпасы, которые там хранились. По данным украинской стороны, там хранились помимо артиллерийских снарядов, также большие запасы ракет для тактических и оперативно-тактических систем «Град», «Смерч», «Ураган», «Искандер», «Точка-У», «Кинжал», ракеты к комплексам ПВО Панцирь-С1, С-300, С-400. Правда, так до сих пор и не выяснены причины взрывов - то ли действительно украинские беспилотники прокрались, то ли увенчалась успехом диверсионная операция.
Лондон интересен не всем
Что ж, украинские военные здорово помогли и на этот раз украинским дипломатам - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на текущей неделе с визитом в Вашингтоне, а другие украинские представители - в Лондоне. В британской столице должны пройти четырехсторонние переговоры с участием представителей США, Франции, Великобритании и Украины. На столе планировали видеть план Трампа - тот документ с предложениями, который впервые был представлен украинской делегации в Париже 17 апреля представителями американского президента.
Якобы, план Трампа включает помимо замораживания войны на существующей линии столкновения еще, как минимум, две позиции, которые Киев считает абсолютно неприемлемыми. Первая, и наиболее болезненна - признать аннексированный Россией Крым за нею де-юре. Вторая - демилитаризация зоны Запорожской АЭС и передача ее под контроль США. Тут понятно, что никакого действенного контроля США над АЭС быть не может, пока территория вокруг контролируется россиянами. Скорее всего, это может свестись к запуску АЭС в интересах оккупированных российскими войсками территорий. Еще один пункт, к которому в Киеве относятся менее жестко - требование об отказ от вступления в НАТО.
На фоне отсутствия реальной действенности Альянса, а особенно на фоне сомнений в пятой статье договора НАТО, по поводу этого пункта в Киеве не так чтобы сильно нервничают. Но вот зафиксировать отказ от Крыма - это точно за «красными линиями», какими их видят в Киеве. Причина очевидна: признание Крыма за РФ автоматически открывает ящик Пандоры - перспективы потери де-юре еще четырех украинских областей, которые Путин успел включить в состав РФ в тексте конституции, как и Крым.
Утечка текста предложений Трампа случилась еще накануне Пасхи, реакция Киева была довольно однозначной. В ответ Вашингтон резко понизил для себя уровень переговоров в Лондоне - уже объявлено, что там не будет госсекретаря США Марко Рубио, ни спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, хотя изначально их участие планировали. При этом Зеленский уже успел высказать за день до старта лондонской встречи свою заинтересованность в том, чтобы США оставались в статусе партнера и посредника на переговорах о прекращении войны. И все это происходило через четыре дня после того, как Трамп довольно жестко дал понять, что если Киев и Москва быстро не договорятся, то Вашингтон выйдет из переговорного процесса. А 21 апреля Трамп и вовсе выразил уверенность, что Украина и РФ подпишут некое соглашение прямо на текущей неделе. Возможно, Стив Уиткофф, который анонсировал визит в Москву на текущей неделе, повезет туда что-то особенное?
Деньги, деньги, деньги
«Надеемся, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе страны начнут вести большой бизнес с Соединенными Штатами, которые процветают, и заработают состояние!» - именно так Трамп видит перспективу, о чем и написал в своей же собственной соцсети Truth. С деньгами тоже, как оказалось, все не так уж просто. Мы же помним о соглашении между Украиной и США по поводу природных ресурсов. Оно уже столько раз видоизменялось и перекраивалось, начиная с 28 февраля, когда случился скандал в Овальном кабинете Белого дома.
И вот новая версия. Украина уже не должна 300+ миллиардов долларов. И вообще - непонятно, а должна ли она что-то в связи с ранее полученной помощью. Над соглашением о природных ресурсах работают юристы. И речь, похоже, уже идет не о том, что Украина что-то должна передать в фонд, который Трамп видел в качестве источника денег для погашения того самого неочевидного долга. А речь идет о том, что через этот фонд США будут инвестировать в украинские проекты по добыче полезных ископаемых и инфраструктурные проекты - чтобы получать от этого прибыль. Так видят из Киева. Что увидят в ответ из Вашингтона - пока не очевидно.