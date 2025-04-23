Трамп устанавливает дедлайны по мирному процессу, Зеленский держит красные линии, а Путин бросает козыри на стол. Обзор событий в Украине

Одесса. Фото: IGOR TKACHENKO

Потому и есть смысл приводить этот перечень атак на мирные украинские города, что именно он является самой точной иллюстрацией намерений Кремля. В Украине называют эти действия террором - запугиванием населения и давлением на политиков. В европейских столицах видят в этом ужасную, но все же рутину. Пекин, который снабжает своего российского партнера комплектующими для этих самых «шахедов», хитро усмехается в сторону. А Нью-Дели отсчитывает доллары за российскую нефть, которыми Москва оплачивает производство и тех самых беспилотников, и КАБов, и всего прочего.

Украинские политики и обычные граждане считают массированные воздушные атаки попытками склонить Киев к подписанию такого мирного соглашения, которое бы признавало территориальные захваты РФ в Украине и запрещало бы иметь вооруженные силы. Собственно, вокруг этой путинской идеи все и вертелось третью неделю апреля. Хотя в Вашингтоне пытались делать вид, что мир в Украине вот-вот наступит - и этот мир непременно будет устойчивым.

Пасха не помогла

Так называемое пасхальное прекращение огня, о котором с помпой объявил российский президент Владимир Путин неделю назад, оказалось фальшивкой. В Киеве примерно такого и ожидали. Но все равно украинский президент Владимир Зеленский в ответ на заявление из Кремля ответил, что Украина готова это прекращение огня поддержать, но в случае нарушения будет действовать зеркально.