Администрация Трампа хочет запретить искусственные красители в продуктах питания

Администрация президента США Дональда Трампа хочет запретить использование искусственных красителей в продуктах питания и лекарствах.

В минувшие 50 лет все больше детей в США окружены токсичными синтетическими химикатами, заявил во вторник, 22 апреля, глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) Марти Макари.

По его утверждению, такие заболевания, как диабет и рак, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и такие поведенческие расстройства, как синдром дефицита внимания и гиперактивности, связаны с искусственными красителями, передало агентство AFP.

Кеннеди-младший считает проблему красителей «экзистенциальной» угрозой FDA действует при Минздраве США.

Министр здравоохранения и соцслужб США Роберт Кеннеди-младший уже объявил бой хроническим заболеваниям, отметив, что акцент будет делаться на «безопасной, здоровой пище, чистой воде и устранении токсинов из окружающей среды».

Во вторник, 22 апреля, Кеннеди назвал проблему красителей и добавок «экзистенциальной» угрозой.

Постепенный отказ от восьми искусственных пищевых красителей

Новый план в основном предусматривает добровольное соблюдение правил представителями пищевой промышленности.

Недавно объявленная администрацией Трампа инициатива предполагает постепенный отказ от восьми искусственных пищевых красителей к концу 2026 года, уточнило AFP.

Роберт Кеннеди-младший - давний сторонник теорий заговора и противник вакцинации, отмечало агентство.

Чиновник - бывший юрист-эколог, известный своими противоречивыми взглядами на здравоохранение.