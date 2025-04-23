Администрация Трампа хочет запретить искусственные красители в продуктах питания

Администрация президента США хочет запретить использование искусственных красителей в продуктах питания и лекарствах. Кеннеди-младший считает проблему красителей и добавок «экзистенциальной» угрозой.
Администрация президента США Дональда Трампа хочет запретить использование искусственных красителей в продуктах питания и лекарствах.
В минувшие 50 лет все больше детей в США окружены токсичными синтетическими химикатами, заявил во вторник, 22 апреля, глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) Марти Макари.
По его утверждению, такие заболевания, как диабет и рак, а также проблемы с желудочно-кишечным трактом и такие поведенческие расстройства, как синдром дефицита внимания и гиперактивности, связаны с искусственными красителями, передало агентство AFP.
Кеннеди-младший считает проблему красителей «экзистенциальной» угрозой FDA действует при Минздраве США.
Министр здравоохранения и соцслужб США Роберт Кеннеди-младший уже объявил бой хроническим заболеваниям, отметив, что акцент будет делаться на «безопасной, здоровой пище, чистой воде и устранении токсинов из окружающей среды».
Во вторник, 22 апреля, Кеннеди назвал проблему красителей и добавок «экзистенциальной» угрозой.
Постепенный отказ от восьми искусственных пищевых красителей
Новый план в основном предусматривает добровольное соблюдение правил представителями пищевой промышленности.
Недавно объявленная администрацией Трампа инициатива предполагает постепенный отказ от восьми искусственных пищевых красителей к концу 2026 года, уточнило AFP.
Роберт Кеннеди-младший - давний сторонник теорий заговора и противник вакцинации, отмечало агентство.
Чиновник - бывший юрист-эколог, известный своими противоречивыми взглядами на здравоохранение.
Перед выборами президента США в ноябре 2024 года Кеннеди говорил о желании пересмотреть политику министерства сельского хозяйства и заставить местные власти отказаться от фторирования воды.