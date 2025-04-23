ИВАН МАКАРОВ Советский герб в центре Таллинна: демонтируется символ несуществующей страны, который толком никто не замечал

В Таллинне начался демонтаж герба СССР с фасада здания Центра русской культуры. Иван Макаров не сомневается, что найдется немало желающих найти политическую окраску в происходящем, но настаивает, что никакого враждебного акта по отношению к русской культуре не совершается, потому что к ней это здание имеет только формальное отношение.
Ставший одной из заметных новостей недели демонтаж советского герба с фасада Центра русской культуры Таллинна производится, как было принято говорить в советской школе в отношении подкрепленного справкой прогула, по уважительной причине: согласно результатам свежей технической экспертизы, весивший две с половиной тонны символ мог обрушиться кому-нибудь на голову.
Если не все выдававшиеся в советское время школьникам-прогульщикам справки от врача и записки от «заболевшей» бабушки имели под собой реальную почву (многие умели «набивать температуру» на градусниках, а песенка о захворавшей бабушке даже вошла в репертуар ВИА «Голубые гитары»), то к результатам современной технической экспертизы я бы отнесся серьезно.
Разумеется, всегда найдутся любители раздуть идеологический аспект события: да, убран один из символов не только советской эпохи, но и наследующего ей современного «русского мира»; но было бы хуже, если бы от этой глыбы каменной кто-нибудь серьезно пострадал. Не лишне напомнить, что основными посетителями этого здания являются именно представители русскоязычного населения.
Хотя с советским временем у меня лично связано много хорошего - молодость, родители, учеба в Москве и мои выпущенные на «Мелодии» ташкентским и Апрелевским заводами дебютные пластинки, советская символика через «тридцать лет и три года» после восстановления независимости Эстонии не вызывает во мне никаких особых чувств, за исключением, разумеется, красного флага, который и сегодня ничего, кроме кровопролития, не символизирует.
Тем паче не вызывает никаких ассоциаций и герб на здании бывшего ДОФа, всегда остававшийся лично для меня невидимым: проходя мимо, я его не замечал, так как никогда не возводил там очи горе, ведь настоящая жизнь кипела вокруг, а не там, наверху.
В Дом офицеров флота меня никогда не тянуло даже на танцы, в Центр русской культуры на дешевые залетные антрепризы или местную самодеятельность тоже не ходил, так что никакой ностальгии. И в советское, и в постсоветское время центрами русской культуры были Ленинград и Москва.
Немного исторических фактов
Говоря об исторической справедливости, всегда нужно сперва освежить в памяти исторические факты. До советской оккупации на этом месте находится построенный в 1913 году эстонским предпринимателем Василием Вороновым ревю-театр Grand Marina, с 1938 года - кинотеатр Ars.
В 1941 году отступавшие советские военные собрали в вестибюле свезенные со всего Таллинна рулоны «немецких» кинолент и подожгли, а в 1944 году советская бомбежка завершила начатое и здание Grand Marina было разрушено более чем на 70 процентов. В 1953 году на его руинах и был возведен Дом офицеров флота в стиле сталинского неоклассицизма, причем было использовано и принадлежавшее церкви Николая Чудотворца здание.
Так что связь этого исторического места с советским гербом возникла в результате трагических и несправедливых событий, и ДОФ долгие годы был одним из символов военного обеспечения оккупации. Кстати, когда ведутся споры о переименовании Центра русской культуры, и кто-то видит за этими планами русофобию, следовало бы помнить, что переименование ДОФа в таком случае тоже можно считать неправедным, так как СССР считался интернациональным государством и среди офицеров советского флота было много представителей самых разных национальностей, а не только русских.
Надругательства над историей и архитектурой не произойдет
Поскольку демонтируемый советский герб будет не утилизирован, а помещен в музей, никакого проступка в отношении истории и архитектуры не наблюдается. Надо заметить, что советские войска при захвате чужих территорий с тамошними гербами вообще никогда не церемонились, не выжидая при этом более трех десятилетий.
Кстати, пример из Санкт-Петербурга, где в апреле 2023 года с бывшего здания генерального консульства Чехии сбили герб, оставив зияющую дыру. Работа чешского дипломатического представительства была приостановлена в феврале 2022 года, в этом особняке на Тверской улице, 5 чешские дипломаты работали более 70 лет. Запомнился комментарий жительницы Питера Евгении Котовой: «Когда в другой стране что-то наше рушат, у нас во всех СМИ орут, что это варварство! А у нас нет? Зачем мы тогда уподобляемся? Почему нельзя быть выше, лучше, благороднее? Питер, ведь культурная столица или нет?»
Кстати, важная разница заключается в том, что в Санкт-Петербурге сбили символ существующего государства, в Таллинне же демонтируют с целью переноса в музей герб давно почившей в бозе страны.
Пусть земля будет ей пухом.