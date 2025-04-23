ИВАН МАКАРОВ Советский герб в центре Таллинна: демонтируется символ несуществующей страны, который толком никто не замечал

Тем паче не вызывает никаких ассоциаций и герб на здании бывшего ДОФа, всегда остававшийся лично для меня невидимым: проходя мимо, я его не замечал, так как никогда не возводил там очи горе, ведь настоящая жизнь кипела вокруг, а не там, наверху.

В Дом офицеров флота меня никогда не тянуло даже на танцы, в Центр русской культуры на дешевые залетные антрепризы или местную самодеятельность тоже не ходил, так что никакой ностальгии. И в советское, и в постсоветское время центрами русской культуры были Ленинград и Москва.

Немного исторических фактов

Говоря об исторической справедливости, всегда нужно сперва освежить в памяти исторические факты. До советской оккупации на этом месте находится построенный в 1913 году эстонским предпринимателем Василием Вороновым ревю-театр Grand Marina, с 1938 года - кинотеатр Ars.

В 1941 году отступавшие советские военные собрали в вестибюле свезенные со всего Таллинна рулоны «немецких» кинолент и подожгли, а в 1944 году советская бомбежка завершила начатое и здание Grand Marina было разрушено более чем на 70 процентов. В 1953 году на его руинах и был возведен Дом офицеров флота в стиле сталинского неоклассицизма, причем было использовано и принадлежавшее церкви Николая Чудотворца здание.