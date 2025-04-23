POSTIMEES В УКРАИНЕ Эстонский солдат: в Украине я вижу, что российские операторы дронов сделали бы в нашей стране

- В Украине Postimees встретился с оператором дронов из Эстонии
- Он предупреждает: российских операторов дронов нельзя недооценивать
- Залужный: западные военные слишком долго спали
Он боится, что в случае войны российские операторы дронов будут убивать эстонских солдат, словно овец. Эстонцы не знают, как себя вести, когда в воздухе появляются дроны.
Он - скромный молодой человек, не стремящийся к славе, и именно поэтому просит называть себя позывным Пикассо. Украинцы прозвали его так за художественные способности.
Два года назад весной, когда украинская армия готовилась к масштабному контрнаступлению против российских войск, Пикассо еще проходил срочную службу в Силах обороны Эстонии, участвуя в учениях «Весенний шторм» неподалеку от Кейла. Тогда он был одним из немногих операторов дронов в армии.
Через восемь месяцев после этих учений и всего через четыре месяца после окончания срочной службы, Пикассо уже был в Украине. Ему только-только исполнился 21 год.
«Это ведь Россия, - объясняет он в интервью Postimees свои мотивы как, вероятно, самый молодой эстонский доброволец в украинской армии. - Мне не нравится, что делает российское государство. Они с тем же успехом могут напасть и на Эстонию». Его прадеда и прабабушку депортировали в Сибирь в 1949 году советские власти.
Сначала Пикассо присоединился к Иностранному легиону Украины. Вместе с ним он побывал на фронте в лесах у Кременной, на востоке страны. «Там я понял, что лучше гоняться за русскими с дронами, чем быть в пехоте», - говорит он.
После этого Пикассо покинул легион и поступил в школу операторов дронов в Киеве. Там он получил официальную сертификацию. В Украине сегодня работают десятки таких школ, которые уже подготовили более ста тысяч пилотов.
Осенью прошлого года одна из бригад Национальной гвардии Украины пригласила его в только что созданное дроновое подразделение в качестве пилота. Это одна из штурмовых бригад, сформированных при Министерстве внутренних дел специально для контрнаступления 2023 года. Их называли гвардія наступу - «гвардия наступления». Это хорошо оснащенные и подготовленные части.
Пикассо - единственный иностранец в своем подразделении. За полгода он настолько освоил украинский язык, что вполне справляется в повседневном общении.
4 ноября прошлого года он впервые вместе со своим подразделением вышел на передовую для выполнения боевого задания. Примерно в тот же район, где за полгода до этого воевал в составе Иностранного легиона.
Спустя три недели погиб его первый сослуживец - оператор FPV-дрона (FPV - это способ управления беспилотником от первого лица, когда пилот не видит сам дрон, а управляет им через специальные очки, телефон, компьютер или другое устройство - прим. ред.). Российский FPV-дрон залетел в их блиндаж и взорвался. Внутри находилось большое количество взрывчатки, предназначенной для украинских дронов. Все это взлетело на воздух. Поразительно, что второй человек, находившийся в блиндаже, выжил, хоть и потерял ногу.
«Мы все наблюдали за этим в прямом эфире с нашего дрона», - рассказывает Пикассо. Больше о потерях он не говорит - нельзя.
«На войне все просто: ты охотишься на них, они - на тебя. Операторы дронов - приоритетная цель для обеих сторон», - говорит молодой эстонский доброволец.
Сам Пикассо занимается разведкой и сбросом взрывчатки с дронов. Его основным инструментом являются китайские дроны Mavic. Чаще всего он работает именно в воздушной разведке. Действуют они на расстоянии одного-двух километров от «нуля», то есть от линии фронта.
«На мой взгляд, разведка требует даже больше навыков, потому что нужно уметь замечать следы, видеть, где в лесу появилась мусорка, которой раньше не было, где сломаны ветки, которые были целыми. Все это - признаки передвижения российских солдат», - объясняет Пикассо.
Дроны в небе 24/7
У Пикассо уже немалый опыт работы оператором дронов на передовой. Поэтому он смело заявляет: Силам обороны Эстонии необходимо срочно развивать дроновые возможности.
«Армия без сильной дроновой поддержки практически бесполезна. На фронте дроны находятся в воздухе круглосуточно, 24/7. Нужно постоянно учитывать, что тебя могут увидеть и атаковать», - говорит он.
Недавно бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный также раскритиковал готовность армий стран НАТО к ведению войны с применением дронов. Именно он руководил украинским сопротивлением в первые два года полномасштабной войны.
По словам Залужного, западные армии слишком долго были уверенны в своем превосходстве. В своей статье «Как дроны, информация и искусственный интеллект изменили нашу армию» он писал:
«Столкнувшись с противником, который массово использует дешевое и автономное оружие, западные армии могут оказаться в положении жертв блицкрига, как Германия во Второй мировой войне».
«К счастью, у них есть бесценный дар - тяжело добытые знания Украины, выстраданные в изнуряющей борьбе за выживание. Если Запад хочет выжить, он должен как можно быстрее и полностью усвоить эти уроки и использовать их эффективно», - подчеркивал генерал.
По мнению Пикассо, базовое требование сегодня - чтобы солдаты любой армии НАТО умели передвигаться в условиях дроновой угрозы. Этот тип передвижения разительно отличается от того, чему его учили два года назад в эстонской срочной службе.
«Первое правило - это большие интервалы. При атаке дрона важно, чтобы как можно меньше бойцов попали под удар. Когда мы передвигаемся, держим дистанцию в 20-30 метров между собой», - объясняет Пикассо.
Нюансов того, как передвигаться и действовать в условиях угрозы дронов, масса, говорит Пикассо. Об этом можно говорить бесконечно.
«Для передвижения по лесу, когда вражеские дроны в воздухе, нужен отдельный курс, - утверждает он. - Так же, как и для того, чтобы правильно строить блиндаж, чтобы он не был виден с дрона, и для того, как правильно себя вести вокруг блиндажа».
Российские пилоты дронов очень хороши, предупреждает Пикассо. Их ни в коем случае нельзя недооценивать.
«Если они пойдут на Эстонию, то боюсь, у нас все будет очень плохо. Нас будут убивать, как овец», - говорит он прямо.
Пикассо считает, что лучше честно говорить жесткую правду, чем жить в иллюзиях. Он общается с эстонскими военными из своей бывшей части и знает: развитие дроновых технологий в Силах обороны Эстонии идет не так быстро, как следовало бы, если судить по его опыту в Украине.
Сравнивают леса с землей
«Кто-то в Эстонии, возможно, надеется, что от дронов нас защитят леса. Но я вижу, как артиллерией россияне просто сравнивают леса с землей, - рассказывает он. - Они выжигают леса так, что с дронов все отлично видно».
Еще в январе Postimees говорил с другим эстонским добровольцем с позывным Остров, который является оператором дронов в одном из самых мощных украинских подразделений - 3-й штурмовой бригаде.
«Мы готовимся к дроновой войне слишком медленно и слишком слабо», - сказал тогда Остров. По его мнению, если Эстония хочет защититься от России, каждый солдат и каждый член Сил обороны должен иметь средства защиты от дронов и знать, как ими пользоваться.
Он также считает, что в Эстонии нельзя проводить ни одних военных учений без массового применения дронов. Этого же мнения придерживается и Пикассо.
Уже в мае стартуют ежегодные крупные учения Сил обороны Эстонии - «Весенний шторм».
«Эти учения будут почти бессмысленны, если в воздухе круглосуточно не будут находиться дроны, - утверждает Пикассо. - И дронов должно быть много. Столько, чтобы никто не мог свободно передвигаться. Это моя очень настоятельная рекомендация».
Аналитик Королевского колледжа обороны Дании Андерс Пук Нильсен также подчеркивает: с учетом опыта войны в Украине крайне важно, чтобы армии стран НАТО в Европе как можно скорее начали массово готовить операторов дронов и специалистов по радиоэлектронной борьбе, чтобы быть готовы к противостоянию российской армии.
Атака вызывает панику
Российские солдаты почти всегда впадают в панику и начинают отступать, если их обнаруживают и атакуют, рассказывает Пикассо. Он видел это собственными глазами - через объектив разведывательного дрона.
В качестве яркого примера он приводит весеннюю атаку российских войск на границе Донецкой и Харьковской областей. Пикассо наблюдал за операцией с воздуха.
Россияне пошли в наступление при поддержке двух боевых машин пехоты (БМП) и одного танка. Солдаты сидели смело на броне, не прячась. Они довольно быстро преодолели примерно километр, прежде чем прибыли украинские дроны-камикадзе. Один из сброшенных с дрона снарядов попал в боевую машину. Солдаты, сидевшие сверху, попадали: кто-то сразу погиб, кто-то получил тяжелые ранения.
«Водитель БМП так запаниковал от атаки, что дал задний ход и наехал на своих же раненых солдат, после чего сбежал», - говорит Пикассо.
Через пару часов россияне попытались снова атаковать - на этот раз силами пехоты. И снова попали под удар. Пикассо наблюдал и за этим. То, что он увидел, шокировало его: российские солдаты застрелили собственных раненых товарищей, чтобы не тащить их обратно.
«Такое тоже бывает на этой войне», - говорит он.