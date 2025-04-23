POSTIMEES В УКРАИНЕ Эстонский солдат: в Украине я вижу, что российские операторы дронов сделали бы в нашей стране

«К счастью, у них есть бесценный дар - тяжело добытые знания Украины, выстраданные в изнуряющей борьбе за выживание. Если Запад хочет выжить, он должен как можно быстрее и полностью усвоить эти уроки и использовать их эффективно», - подчеркивал генерал.

По мнению Пикассо, базовое требование сегодня - чтобы солдаты любой армии НАТО умели передвигаться в условиях дроновой угрозы. Этот тип передвижения разительно отличается от того, чему его учили два года назад в эстонской срочной службе.

«Первое правило - это большие интервалы. При атаке дрона важно, чтобы как можно меньше бойцов попали под удар. Когда мы передвигаемся, держим дистанцию в 20-30 метров между собой», - объясняет Пикассо.

Пикассо. Фото: Martin Pedaja

Нюансов того, как передвигаться и действовать в условиях угрозы дронов, масса, говорит Пикассо. Об этом можно говорить бесконечно.

«Для передвижения по лесу, когда вражеские дроны в воздухе, нужен отдельный курс, - утверждает он. - Так же, как и для того, чтобы правильно строить блиндаж, чтобы он не был виден с дрона, и для того, как правильно себя вести вокруг блиндажа».

Российские пилоты дронов очень хороши, предупреждает Пикассо. Их ни в коем случае нельзя недооценивать.

«Если они пойдут на Эстонию, то боюсь, у нас все будет очень плохо. Нас будут убивать, как овец», - говорит он прямо.