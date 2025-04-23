Райнер Сакс В России взорвался крупный склад боеприпасов

Днем в четверг во Владимирской области к востоку от Москвы прогремели мощные взрывы на 51-м ракетном и артиллерийском арсенале Минобороны России. По разным данным, на складе хранилось от 100 000 до 200 000 тонн крупнокалиберных боеприпасов, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
По информации украинской разведки, на складе находилось большое количество различных ракет, включая баллистические ракеты «Искандер», «Кинжал» и устаревшие «Точка-У», ракеты для систем ПВО С-400 и «Панцирь», а также ракеты для различных реактивных систем залпового огня. Из-за мощных детонаций власти начали эвакуацию жителей окрестных населенных пунктов.
Обломки ракет были обнаружены на расстоянии до восьми километров от арсенала. Местные жители сообщили, что перед взрывами в районе были слышны звуки беспилотников, однако визуальных подтверждений этому не появилось. Министерство обороны России признало случившееся, заявив, что взрывы произошли из-за халатности, то есть нарушения правил пожарной безопасности. Также в министерстве утверждают, что пострадавших нет. Однако местные жители выкладывают в интернете видео, на которых к месту ЧП спешат многочисленные машины скорой помощи.
Переговоры через СМИ
В публичном пространстве разворачивается необычный диалог между Россией и Украиной. Пресс-секретарь администрации президента России накануне заявил, что для того, чтобы Россия могла вести прямой диалог с украинским правительством, Украина должна отменить запрет своим чиновникам на общение с российской стороной. Действительно, несколько лет назад президент Украины объявил, что из-за военных преступлений, совершенных Россией, прямые переговоры невозможны. Теперь же Россия пытается представить дело так, будто отсутствие прямых контактов - это результат внутренних ограничений в Украине, а не следствие решений Москвы не признавать легитимность украинского правительства.
Напомним, президент Владимир Путин не раз заявлял, что не может заключать никаких договоров с нынешней украинской властью. В ответ президент Украины достаточно быстро подчеркнул: никаких ограничений для общения не существует, а его предложение о продлении пасхального перемирия до сих пор в силе. Глава Украины также акцентировал, что на фоне подобных предложений крайне цинично продолжать обстрелы жилых кварталов украинских городов. В ближайшее время ожидать прямых переговоров между Россией и Украиной не стоит. Пока, вероятно, главная задача - показать США, что существуют альтернативные способы посредничества.
По данным Financial Times, во время последней встречи с американским спецпредставителем Уиткоффом президент России предложил заморозить боевые действия вдоль нынешней линии фронта. Официально Москва продолжает требовать передачи по мирному соглашению находящихся под контролем Украины частей четырех областей. Такое предложение нельзя расценивать как уступку со стороны России – это, скорее, признание невозможности занять эти территории в нынешней фазе войны. Публично отказаться от требований Россия пока не готова, но в случае перемирия линия фронта действительно, скорее всего, останется неизменной. Достичь полноценного мирного соглашения - совсем другая задача.
Во встречах между делегациями США, европейских стран и Украины, которые стартуют сегодня, появляется всё больше мелких деталей, не заслуживающих особых комментариев. Среди прочего важно: Франция официально заявила, что обозначила перед США свои «красные линии» (не уточнив их содержание), от которых не отступит. Чиновник особо подчеркнул, что поскольку США выступают в роли посредника, им представили точку зрения, основанную на интересах безопасности Франции и Европы. То есть, на этих переговорах речь идет не только об Украине.
Дроны атакуют украинские города
Вчера российская армия нанесла удары дронами по Харькову и Одессе. В обоих городах произошли пожары, есть раненые. По Запорожью был нанесён удар планирующей авиабомбой, которая попала в жилой дом - в результате десятки людей получили ранения. Кроме того, иранскими дронами была атакована Полтава, где пострадали три человека.
Ситуация на фронте
Количество атак российской армии на фронте осталось примерно на уровне предыдущих дней. Продолжает расти интенсивность действий тактической авиации.
- На направлении Курск/Сумы/Белгород российская армия пытается усилить давление, однако существенных изменений линии фронта добиться не удалось.
- На Харьковском направлении войска РФ предприняли несколько более активных попыток наступления в районе города Волчанск - все они закончились потерями.
- На Купянском направлении российские подразделения проявляют низкую активность.
- На Лиманском - число атак снизилось, ситуация стабильная. На Северском направлении идут позиционные бои.
- В районе Бахмута, в окрестностях города Часов Яр, также продолжаются позиционные столкновения.
- В городе Торецке атаки российской армии крайне активные. В «серой» зоне позиции переходят из рук в руки.
- Несмотря на многочисленные прогнозы, главным для российского командования остаётся Покровское направление. Наступления здесь интенсивные, основной удар наносится на юго-запад от города с целью выйти к границам Донецкой области. За последние недели украинская армия провела немало успешных контратак - на некоторых участках позиции переходили от одной стороны к другой. В целом российским силам не удается существенно продвинуться и удерживать инициативу на всем фронте одновременно.
- Вчера атаки с юго-запада от Донецка были интенсивнее, чем в последние недели, но ощутимых успехов не принесли.
- На южном фронте российская армия совершила единичные атаки в направлениях Гуляйполя и Орехова.
- В районе днепровских островов за последние две недели российские силы не пытались проводить десанты - ограничиваются артиллерийскими и дроновыми обстрелами украинских позиций.