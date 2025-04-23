Райнер Сакс В России взорвался крупный склад боеприпасов

Напомним, президент Владимир Путин не раз заявлял, что не может заключать никаких договоров с нынешней украинской властью. В ответ президент Украины достаточно быстро подчеркнул: никаких ограничений для общения не существует, а его предложение о продлении пасхального перемирия до сих пор в силе. Глава Украины также акцентировал, что на фоне подобных предложений крайне цинично продолжать обстрелы жилых кварталов украинских городов. В ближайшее время ожидать прямых переговоров между Россией и Украиной не стоит. Пока, вероятно, главная задача - показать США, что существуют альтернативные способы посредничества.

По данным Financial Times, во время последней встречи с американским спецпредставителем Уиткоффом президент России предложил заморозить боевые действия вдоль нынешней линии фронта. Официально Москва продолжает требовать передачи по мирному соглашению находящихся под контролем Украины частей четырех областей. Такое предложение нельзя расценивать как уступку со стороны России – это, скорее, признание невозможности занять эти территории в нынешней фазе войны. Публично отказаться от требований Россия пока не готова, но в случае перемирия линия фронта действительно, скорее всего, останется неизменной. Достичь полноценного мирного соглашения - совсем другая задача.