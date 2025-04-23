Известное кафе выставили на продажу

Fika нужны новые владельцы с большими планами, чтобы набрать ход, пояснил Педаник, почему он продает свою долю. Кроме того, он сослался на новые проекты, которыми занимается.

«У меня просто недостаточно времени, чтобы заниматься этим бизнесом одновременно с остальными», - сказал Педаник.

Предпринимателя поджимает время — он хочет выйти из бизнеса как можно скорее, поэтому готов продать даже ниже себестоимости.