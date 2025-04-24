Поселок рядом с Таллинном, который помнит многое: концлагерный ужас, советскую военщину, дачную идиллию

В получасе езды на поезде от Таллинна есть поселок, который сегодня прежде всего ассоциируется с печально известными страницами истории ХХ века. Это Клоога, где некогда находился нацистский концентрационный лагерь, ставший одним из первых задокументированных доказательств ужасов Холокоста.
Между тем, Клоога - это поселок, где, как и везде, живут люди, и его история, влияющая на повседневную жизнь клоогасцев, не ограничивается лагерем и памятью о нем. Она шире, и, например, охватывает советские военные базы, рыцарские мызы, и даже первый в Эстонии нудистский пляж.
История Клоога уходит корнями к рыцарской мызе, принадлежавшей Гансу фон Клугену. От его фамилии и пошло современное название. В конце XVIII века на берегу озера Лодензее (ныне озеро Клоога) был выстроен господский дом в стиле классицизма, позже превращенный в полноценный усадебный комплекс.
С середины XIX века, с появлением железной дороги, поселок стал притягивать дачников из Таллинна: среди них преобладали представители интеллигенции. В 1870 году здесь появилось деревянное здание вокзала, сохранившееся и до сегодняшнего дня. Оно достаточно уникальное для Эстонии, ведь на линии Таллинн-Палдиски-Нарва не строилось других одноэтажных станций в подобном стиле.
В 1930-х годах Клоога стал пилотной площадкой для концепции «города-сада». Открытие второй станции - Клоога-Аэдлинн - и массовое строительство частных домов говорили о масштабности проекта. Несмотря на то, что строительство не завершилось из-за советской оккупации, часть деревянных домов той эпохи сохранились и по сей день.
Главная улица поселка - Аэдлинна-теэ - до сих пор несет в себе отголоски дачного прошлого. Клоога сегодня во многом дачный поселок, куда жители столицы и ближайших городов приезжают на лето отдохнуть, либо чтобы навестить родственников.
В жаркие дни можно со спокойной душой пойти искупаться на озеро. Пляж Лодиярв летом обычно забит отдыхающими, но и ранней весной сюда тоже приходят люди, и даже купаются. В Клоога есть походные тропы через лес рядом с озером, а также целый парк с детскими площадками, поэтому каждый может найти здесь что-то для себя.
Во время нацистской оккупации в 1943 году в Клоога был создан печально известный трудовой концентрационный лагерь - крупнейший в Эстонии, входивший в систему лагерей Вайвара. Здесь содержались евреи в основном из литовских и латвийских гетто.
Заключенные трудились на лесозаготовках и цементном производстве, их размещали в каменных зданиях - редкость для лагерей того времени. В лагере была даже больница, была канализация, отдельные мужские и женские помещения.
Эти условия в представлении других узников лагерей Вайвара даже обрисовывали лагерь в Клоога как более комфортный, но реальность оставалась жестокой: подъем в пять утра, 12-часовой рабочий день, 350 г хлеба и литр супа на сутки. Заключенные зачастую работали бок о бок с местными наемными рабочими, которые иногда тайно помогали им с едой или передачами сообщений родственникам.
19 сентября 1944 года стало, пожалуй, самым трагичным днем в истории Клоога. Под предлогом эвакуации узников нацисты в действительности организовали массовое убийство. До 2000 человек были расстреляны и сожжены в кострах на окраине леса. Этот акт геноцида стал одним из первых задокументированных свидетельств Холокоста в истории.
Уже через несколько недель была проведена церемония захоронения. В 1951 году появился памятник, но с акцентом на советскую идеологию, которая не любила говорить о Холокосте, так как сам СССР был очень юдофобской страной. Например, на памятнике были установлены таблички с текстами, в которых жертвы назывались советскими гражданами, в то время как большинство из них никогда не были таковыми.
Родственников жертв Холокоста и выживших в лагере Клоога на памятные мероприятия не приглашали и не ждали. Только после восстановления независимости Эстонии, в 1994 году, мемориал был приведен в соответствие с исторической правдой, а бывшие заключенные лагеря смогли принять участие в памятной церемонии. С верхушки памятника также была снята советская пятиконечная звезда, вместо которой была установлена звезда Давида.
После войны Клоога стал частью советской военной инфраструктуры. В 1949 году армия получила под базу участок в 1500 гектаров между рекой Вазалемма, озером и железной дорогой. Здесь базировалась 144-я мотострелковая дивизия, располагались склады, базировался танковый батальон, а в окрестностях Клоога дислоцировались ракето-зенитные и авиационные части.
За период советской оккупации Красная армия буквально опустошила старинную мызу, превратив ее в самый настоящий дом с приведениями. Покидая Эстонию, в тот момент уже российские военные, в 1994 году намеренно разрушили крышу господского дома.
Сегодня остатки советской базы - это заброшенные склады, ангары и разрушенные казармы, привлекающие исследователей и фотографов. Из интересных памятников той эпохи в Клоога сохранился сталинский Дом офицеров, где когда-то проходили концерты, выступления артистов, и работали кружки. Сейчас здание восстановлено после многих лет запустения, оно стало домом престарелых.
В советское время Клоога был закрытым поселком, и с 1952 года обучение в местной школе велось исключительно на русском языке, хотя раньше обучение велось на эстонском. Лишь 1 сентября 1995 года в школе Клоога было возобновлено обучение на эстонском языке. Совсем недавно к советскому зданию был пристроен небольшой современный корпус, а с 2018 года, после объединения с несколькими другими сельскими школами, обучение стало вестись только на эстонском языке.
Но несмотря на то, что в Клоога есть озеро и леса, где можно беззаботно провести время, за подобным отдыхом обычно едут не в Клоога, а в соседнюю деревню Клоогаранна. Здесь на берегу залива расположился большой пляж, который в советское время, по большому счету, стал единственным в округе, куда официально разрешалось ходить купаться, и потому он стал центром притяжения для всей республики.
В оккупированной советами Эстонии пляжи были пограничной зоной, куда доступ был закрыт. Исключения делались только для нескольких пляжей в столице и курортных городах. Клоогаранна был объявлен пляжем республиканского значения, став свободным для всех желающих. Пограничный контроль был снят, а вскоре туда провели железную дорогу, поезда на которой с большой регулярностью возили отдыхающих на пляж.
В 1970-х здесь зародилось движение нудистов, которое боролось за свои права в советской Эстонии, несмотря на гонения со стороны силовиков. В итоге им выделили отдельный участок пляжа, обнесенный колючей проволокой, оставшейся от пограничной зоны.
Пик популярности пляжа пришелся на 1980-е, но затем последовал упадок. Причиной стало то, что доступ на пляжи стал свободным, люди стали ездить на автомобиле в другие места, не ограничиваясь только лишь Клоогаранна. Также с появлением большого количества личного транспорта исчезла надобность в 29 длинных составах в сутки, и сегодня в Клоогаранна ходит только 4 поезда в день.
Недавно пляж получил вторую жизнь: в 2021-2023 годах было построено множество объектов - променад, спортивные и детские площадки. Пространство пляжа стало очень современным, и сегодня это место вновь является одним из самых популярных пляжей Эстонии. Новый пляж даже стал лауреатом конкурса лучших общественных объектов Харьюмаа в 2023 году.
Если от пляжа прошагать 10 минут в сторону дороги, проходя мимо улиц с частной недвижимостью, можно найти одну из природных жемчужин региона - каскад Треппоя, или «ступенчатый ручей». Это небольшой водопад, состоящий из шести каскадов, общей длиной 150 метров и перепадом высот более 5 метров. Его красота неоднократно попадала в объективы кинематографистов, а само место остается популярным направлением для прогулок и съемок.
Клоога стал тем местом, где наслаиваются воспоминания о разных эпохах: от тишины рыцарских усадеб и дачной идиллии, до ужаса концлагеря и тяжелого дыхания советской военщины. Сегодня поселок вернул себе право на идентичность; он не озирается на темное прошлое, но словно просит относиться с уважением к памяти о трагедиях, став местом с вдохновляющей природой, пляжем, новыми смыслами.
Это напоминание о том, что история не заканчивается на руинах, а продолжается в людях, которые живут, строят, помнят и идут вперед.