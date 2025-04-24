Поселок рядом с Таллинном, который помнит многое: концлагерный ужас, советскую военщину, дачную идиллию

Уже через несколько недель была проведена церемония захоронения. В 1951 году появился памятник, но с акцентом на советскую идеологию, которая не любила говорить о Холокосте, так как сам СССР был очень юдофобской страной. Например, на памятнике были установлены таблички с текстами, в которых жертвы назывались советскими гражданами, в то время как большинство из них никогда не были таковыми.

Родственников жертв Холокоста и выживших в лагере Клоога на памятные мероприятия не приглашали и не ждали. Только после восстановления независимости Эстонии, в 1994 году, мемориал был приведен в соответствие с исторической правдой, а бывшие заключенные лагеря смогли принять участие в памятной церемонии. С верхушки памятника также была снята советская пятиконечная звезда, вместо которой была установлена звезда Давида.

Руины мызы Клоога. Фото: Даниил Куракин

После войны Клоога стал частью советской военной инфраструктуры. В 1949 году армия получила под базу участок в 1500 гектаров между рекой Вазалемма, озером и железной дорогой. Здесь базировалась 144-я мотострелковая дивизия, располагались склады, базировался танковый батальон, а в окрестностях Клоога дислоцировались ракето-зенитные и авиационные части.

За период советской оккупации Красная армия буквально опустошила старинную мызу, превратив ее в самый настоящий дом с приведениями. Покидая Эстонию, в тот момент уже российские военные, в 1994 году намеренно разрушили крышу господского дома.

Бывший дом офицеров в Клоога. Фото: Даниил Куракин