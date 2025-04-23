Кто станет следующим папой римским? Девять главных претендентов на святой престол

Он считается прогрессивным кандидатом: Тагле называет позицию католической церкви в отношении однополых браков и разводов слишком жесткой. В то же время он выступает против абортов, сравнивая их с внесудебными расправами над подозреваемыми в наркоторговле на Филиппинах.

Тагле был одним из кандидатов еще в 2013 году (когда был избран папа Франциск), но тогда он был слишком молод. Впрочем, и теперь его возраст - 67 лет - может показаться конклаву слишком юным для понтифика.

Питер Тарксон, 76 лет, Гана

Кардинал Питер Тарксон. Фото: Getty Images

Первый кардинал из Ганы, Питер Тарксон относится к прогрессивному крылу Римско-католической церкви. Он был председателем папского совета справедливости и мира - органа, который продвигает социальную справедливость, права человека и мир.

В этой роли Тарксон, в частности, посещал экономический форум в Давосе и высказывался о климатическом кризисе. Он придерживается традиционных для Католической церкви взглядов на гомосексуальность и брак, но выступает против криминализации однополых отношений в Гане.

В 2023 году Тарксон говорил в интервью Би-би-си, что он молится о том, чтобы не быть избранным папой римским.

Робер Сара, 79 лет, Гвинея

Кардинал Робер Сара на службе в Дакаре, Сенегал, в 2023 году. Фото: GUY PETERSON/AFP via Getty Images

Еще один возможный кандидат из Африки - это кардинал Робер Сара из Гвинеи. В отличие от Тарксона, Сара придерживается консервативных взглядов. Он выступал против «гендерной идеологии» и исламского фундаментализма.