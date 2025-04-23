Кто станет следующим папой римским? Девять главных претендентов на святой престол

В мае в Ватикане соберется конклав - более ста кардиналов будут решать, кто станет следующим папой римским. Русская служба Би-би-си рассказывает о потенциальных претендентах на пост главы Католической церкви.
Теоретически стать папой римским может любой мужчина, крещенный в Римско-католической церкви. Однако с 1378 года понтификами избирают исключительно кардиналов (а кардиналов, в свою очередь, выбирает действующий папа).
Не последнюю роль при выборе понтифика играет родина кандидата. Из 266 пап подавляющее большинство - 217 - были итальянцами.
В расчет принимается и возраст: папа не должен быть ни слишком молодым, ни слишком пожилым. За последние 200 с лишним лет только четверо пап не достигли 60 лет на момент избрания, а в XX–XXI вв. средний возраст понтифика (опять же, на момент избрания) составлял 67,5 лет.
Пьетро Паролин, 70 лет, Италия
Один из главных фаворитов - кардинал Пьетро Паролин. С 2013 года он занимает пост государственного секретаря Ватикана. В этой должности он пытался выстроить отношения Ватикана с Вьетнамом и Китаем.
В 2018 году Ватикан и Китай подписали соглашение о назначение епископов. Это соглашение было важным историческим шагом в отношениях между Пекином и католической церковью, при этом оно вызвало резкую критику и обвинения в коллаборации с коммунистами.
Имя кардинала Паролина также упоминалось в связи с делом о растрате 350 млн евро в 2021 году, но никакие обвинения кардиналу не были предъявлены.
В пользу кардинала Паролина говорят высокий пост в ватиканской иерархии, дипломатический опыт, близость к покойному папе Франциску и происхождение. Кардинал родом из северной Италии, а последние три папы римских не были итальянцами: Франциск был родом из Аргентины, Бенедикт XVI - из Германии, а Иоанн Павел II - из Польши.
Маттео Дзуппи, 69 лет, Италия
Еще один итальянец, которого называют возможным будущим папой, - архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи.
Дзуппи, ставший кардиналом в 2019 году, считается одним из наиболее прогрессивных претендентов на роль понтифика. Он разъезжает по Болонье на велосипеде, либерально настроен к однополым отношениям и ЛГБТК+ сообществу в целом и выступает за права заключенных и против смертной казни.
В 2022 году он был избран председателем итальянской епископской конференции.
Дзуппи работает с Общиной святого Эгидия - это католическая ассоциация, которая занимается социальным служением.
В 1992 году команда, в составе которой был Дзуппи, выступила посредником на переговорах, которые привели к завершению гражданской войны в Мозамбике и подписанию мирного договора.
В 2023 году папа Франциск назначил Дзуппи мирным посланником Ватикана в Украине. В этом качестве болонский архиепископ посетил Москву и встретился с патриархом Кириллом. Встречался Дзуппи и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Пьербаттиста Пиццабалла, 60 лет, Италия
Пьербаттиста Пиццабалла - самый молодой кардинал среди тех, кого СМИ и букмекеры называют фаворитами на роль папы римского. Он стал кардиналом лишь в 2023 году.
В его пользу говорит опыт работы на Ближнем Востоке: с 2020 года Пиццабалла занимает пост латинского патриарха Иерусалима.
Когда ХАМАС напал на Израиль 7 октября 2023 года, Пиццабалла предложил себя в заложники - в обмен на похищенных детей.
Патриарх Иерусалима воздерживается от высказываний на спорные темы, что может сыграть в его пользу, отмечает New York Times. Однако возраст, вероятно, сыграет против него: для папы он весьма молод.
Петер Эрдё, 72 года, Венгрия
Архиепископ Будапешта Петер Эрдё считается наиболее перспективным кандадатом в папы от консервативного крыла церкви.
Он выступает против однополых браков и против допуска разведенных и вновь вступивших в брак католиков к причастию.
Венгерского кардинала называют сторонником премьер-министра Виктора Орбана. Когда в 2015 году папа Франциск призвал католических священников в Европе принимать беженцев, Эрдё заявил, что это будет подобно торговле людьми.
Впрочем, как отмечает Reuters, Эрдё никогда не противостоял папе Франциску в открытую - и может рассматриваться как компромиссный кандидат: с консервативными взглядами, не очень харизматичный, но зато прагматичный.
Эрдё дважды был избран председателем совета епископских конференций Европы - в 2005 и 2011 году. Именно европейские кардиналы составляют сейчас большинство в конклаве, который будет выбирать нового папу.
Эрдё - эксперт по церковному праву, он говорит на нескольких языках, включая русский. Он был назначен папой Иоанном Павлом II в 2003 году и стал самым молодым кардиналом на тот момент (с тех пор появились кардиналы моложе Эрдё).
Луис Антонио Тагле, 67 лет, Филиппины
Луиса Антонио Тагле называют «азиатским Франциском», и он может стать первым папой римским из Юго-Восточной Азии - как Франциск стал первым понтификом из Латинской Америки. Именно в Азии сейчас быстрее всего растет численность католиков.
Тагле был архиепископом столицы Филиппин Манилы, а затем стал отвечать за вопросы евангелизации в Ватикане.
Он считается прогрессивным кандидатом: Тагле называет позицию католической церкви в отношении однополых браков и разводов слишком жесткой. В то же время он выступает против абортов, сравнивая их с внесудебными расправами над подозреваемыми в наркоторговле на Филиппинах.
Тагле был одним из кандидатов еще в 2013 году (когда был избран папа Франциск), но тогда он был слишком молод. Впрочем, и теперь его возраст - 67 лет - может показаться конклаву слишком юным для понтифика.
Питер Тарксон, 76 лет, Гана
Первый кардинал из Ганы, Питер Тарксон относится к прогрессивному крылу Римско-католической церкви. Он был председателем папского совета справедливости и мира - органа, который продвигает социальную справедливость, права человека и мир.
В этой роли Тарксон, в частности, посещал экономический форум в Давосе и высказывался о климатическом кризисе. Он придерживается традиционных для Католической церкви взглядов на гомосексуальность и брак, но выступает против криминализации однополых отношений в Гане.
В 2023 году Тарксон говорил в интервью Би-би-си, что он молится о том, чтобы не быть избранным папой римским.
Робер Сара, 79 лет, Гвинея
Еще один возможный кандидат из Африки - это кардинал Робер Сара из Гвинеи. В отличие от Тарксона, Сара придерживается консервативных взглядов. Он выступал против «гендерной идеологии» и исламского фундаментализма.
В 2020 году Сара написал книгу в соавторстве с бывшим папой Бенедиктом XVI, где высказывался за сохранение практики целибата для католических священников. Папа Франциск тогда обсуждал возможность разрешить женатым священникам служить в приходах в лесах Амазонки, где не хватало священнослужителей.
Эта книга была воспринята как вызов действующему папе. Вскоре Сара подал в отставку с поста, который он занимал в Ватикане.
Сара называли «параллельным авторитетом» Франциску. В этом смысле его кандидатура - еще более консервативная, чем Эрдё.
Марио Грек, 68 лет, Мальта
Марио Грек - генеральный секретарь Синода епископов. Он считался традиционалистом, но после избрания папы Франциска в 2013 году стал придерживаться более прогрессивных взглядов. Теперь он поддерживает ЛГБТК+ сообщество и мигрантов и высказывается против дискриминации, а также положительно относится к идее изменения церкви сообразно времени.
В 2015 году он говорил, что церковь должна быть опытом общения с Богом, а не организацией по вопросам морали.
Reuters отмечает, что Грек родом из крохотной страны, так что его кандидатура не должна вызвать дипломатических или геополитических проблем.
Жан-Марк Авелин, 66 лет, Франция
Архиепископа Марселя Жак-Марка Авелина называют Иоанном XXIV - из-за его внешнего сходства с папой Иоанном XXIII.
Кардинал Авелин - близкий соратник папы Франциска, разделяющий многие взгляды покойного понтифика. Он родился в Алжире в семье иммигрантов из Испании и переехал во Францию после того как североафриканская страна приобрела независимость.
В 2023 году Авелин организовал в Марселе «Средиземноморские встречи» для христианской молодежи. Специальным гостем встреч был папа Франциск.
Авелин может стать первым папой из Франции с XIV века. Правда, архиепископ Марселя не говорит на итальянском (но учит его), что может стать препятствием для его избрания.