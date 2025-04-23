Министр социальных дел Кармен Йоллер просит родителей согласиться на вакцинацию детей

Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) призвала родителей проявлять ответственность и давать согласие на вакцинацию детей, если к ним с таким запросом обращается школьная медсестра.
Йоллер выразила обеспокоенность свежей статистикой, показывающей, что значительное число эстонских школьников остается без необходимой защиты от опасных инфекционных заболеваний. «Это означает, что при вспышке инфекции заразятся и те, кого можно было бы уберечь с помощью стандартной вакцинации», - отметила министр.