Министр социальных дел Кармен Йоллер просит родителей согласиться на вакцинацию детей

Йоллер выразила обеспокоенность свежей статистикой, показывающей, что значительное число эстонских школьников остается без необходимой защиты от опасных инфекционных заболеваний. «Это означает, что при вспышке инфекции заразятся и те, кого можно было бы уберечь с помощью стандартной вакцинации», - отметила министр.

Повторную прививку от дифтерии, столбняка, полиомиелита и коклюша получили лишь 60,9% семилетних детей, тогда как вакцинацию против кори, паротита и краснухи прошли только 72% четырнадцатилетних. Только 77% шестнадцатилетних обновили защиту от дифтерии, столбняка и коклюша. Наиболее тревожной остается ситуация с вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) - ее получили лишь 21% подростков в возрасте от 12 до 18 лет. «ВПЧ широко распространен в Эстонии и является причиной развития различных видов рака», - отметила Йоллер.