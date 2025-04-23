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Министр социальных дел Кармен Йоллер просит родителей согласиться на вакцинацию детей

Перевод: Александер-Марк Каппи
Кармен Йоллер.
Кармен Йоллер. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Министр социальных дел Кармен Йоллер (Партия реформ) призвала родителей проявлять ответственность и давать согласие на вакцинацию детей, если к ним с таким запросом обращается школьная медсестра.

Йоллер выразила обеспокоенность свежей статистикой, показывающей, что значительное число эстонских школьников остается без необходимой защиты от опасных инфекционных заболеваний. «Это означает, что при вспышке инфекции заразятся и те, кого можно было бы уберечь с помощью стандартной вакцинации», - отметила министр.

Повторную прививку от дифтерии, столбняка, полиомиелита и коклюша получили лишь 60,9% семилетних детей, тогда как вакцинацию против кори, паротита и краснухи прошли только 72% четырнадцатилетних. Только 77% шестнадцатилетних обновили защиту от дифтерии, столбняка и коклюша. Наиболее тревожной остается ситуация с вакциной против вируса папилломы человека (ВПЧ) - ее получили лишь 21% подростков в возрасте от 12 до 18 лет. «ВПЧ широко распространен в Эстонии и является причиной развития различных видов рака», - отметила Йоллер.

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