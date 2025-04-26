Фото и видео Археологи в проходном дворе: начало преображения центра Таллинна откладывается минимум на два года

В центре Таллинна запланировано строительство торгового и делового пространства Rävala Galerii общей площадью более 67 000 м². Детальная планировка была инициирована еще в 2005 году, а утверждена в 2023-м. Проведен архитектурный конкурс. Наконец на территории, где должен вырасти новый объект, начались какие-то работы. Но оказалось, что до строительства еще далеко. Журналист Rus.Postimees отправился на место.
Напомним, что речь идет об огромной территории, которая многие годы использовалась для парковки автомобилей и частично являлась проходным двором. По периметру двора находятся: здание бывшего проектного института «Эстонпроект», бывшее здание Eesti Energia, на первом этаже которого сейчас находится состоящий из нескольких торговых точек магазин Melon, и жилой дом, фасадом выходящий на улицу Каубамая.