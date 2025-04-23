Фото Рийгикогу отмечает свой 106-й день рождения и приглашает на День открытых дверей

Сегодня Рийгикогу отмечает 106-ю годовщину традиционным Днем открытых дверей, который в этот раз посвящен Году книги и Певческому и танцевальному празднику. Различные мероприятия в рамках Дня открытых дверей посетителям предложат Национальная библиотека, таллиннские библиотеки, Эстонский центр детской литературы, Эстонский институт кино и SA Riigivanem August Rei.
Представительное собрание народа и законодательный орган Эстонии, Учредительное собрание, впервые собралось в Таллинне в концертном зале театра Эстония 23 апреля 1919 года. Председателем тогда был избран Аугуст Рей. Задачей Учредительного собрания было заложить основы Эстонского государства, принять Конституцию и Закон о земле. Учредительное собрание проработало до 20 декабря 1920 года, когда роль представительного собрания народа взял на себя первый состав Рийгикогу.
Первые приуроченные к празднованию 106-летия Рийгикогу мероприятия прошли во вторник вечером, когда в Губернаторском саду был передан огонь в честь Юрьевой ночи и были зажжены свечи в память о каждом члене Учредительного собрания.
В Рийгикогу стало традицией в честь дня рождения открывать здание парламента и башню Длинный Герман для посетителей. Так будет и в этом году - в субботу, 26 апреля, в 25-й раз пройдет День открытых дверей Рийгикогу, на котором все желающие из Эстонии и из-за рубежа смогут ознакомиться с работой парламента. Все мероприятия проводятся бесплатно.
День открытых дверей в Рийгикогу начнется в 10:40 с приветственного концерта квинтета духовых инструментов Таллиннского полицейского оркестра и хора Рийгикогу. После этого спикер Рийгикогу Лаури Хуссар объявит мероприятие открытым.
В течение всего дня все желающие смогут принять участие в экскурсиях по замку Тоомпеа. В числе прочего запланировано две экскурсии на эстонском языке жестов. Из депутатов Рийгикогу экскурсии проведут Анти Пооламетс и Кристо Энн Вага. В этот день в помещениях фракций можно будет встретиться и с другими депутатами парламента.
Для посещения будет также открыта башня «Длинный Герман». Экскурсии проводятся каждые полчаса с 11:00 до 15:30. Внимание! Поскольку речь идет об историческом здании с узкими лестничными пролетами, количество мест в экскурсионной группе на башню ограничено в соответствии с выдаваемыми пропусками. Пропуски – бесплатно.
В 12:00 в кафе пройдет обсуждение на тему подготовки государства и населения к форс-мажорам, в котором примут участие члены Рийгикогу Кристо Энн Вага, Андо Кивиберг, Мадис Каллас, Рене Кокк, Рийна Солман и Лаури Лаатс. Модератором выступит Урмас Вайно.
В конференц-зале пройдет традиционная мнемовикторина, в которой соревнуются команды Рийгикогу и школьников. В команду Рийгикогу войдут Ээрик-Нийлес Кросс, Юку-Калле Райд, Андре Ханимяги, Андрей Коробейник, Вильяр Воог и Аарне Мяэ.
К Году книги и Певческому и танцевальному празднику приурочен и ряд мероприятий – Национальная библиотека поможет сориентироваться в информационном море и научиться выявлять дезинформацию; таллиннские библиотеки организуют различные подвижные и языковые игры; традиционно Рийгикогу посетит библиотечный автобус Katariina Jee.
Целевое учреждение Riigivanem August Rei предоставит возможность пройти экспресс-курс по истории Эстонии и сфотографироваться на фоне фотостены Аугуста Рея. Также в зале им. Аугуста Рея пройдут короткие лекции по истории с Яаком Юске.
При поддержке архивов Эстонского института кино можно ознакомиться с анимированной классикой эстонской литературы и в течение всего дня посмотреть новые и старые эстонские мультфильмы.
День завершит посвященный Певческому и танцевальному празднику «Iseoma» концерт, который пройдет в Белом зале в 15:00. Выступят смешанный хор Каламая, танцевальный ансамбль Sõleke центра образования по интересам Kullo и Karmoškaässad.
В течение дня желающие также смогут приобрести сувениры Рийгикогу и предстоящего Певческого и танцевального праздника, а также васильки в поддержку ветеранов.
С подробной программой Дня открытых дверей можно ознакомиться на сайте Рийгикогу.