Фото Рийгикогу отмечает свой 106-й день рождения и приглашает на День открытых дверей

Представительное собрание народа и законодательный орган Эстонии, Учредительное собрание, впервые собралось в Таллинне в концертном зале театра Эстония 23 апреля 1919 года. Председателем тогда был избран Аугуст Рей. Задачей Учредительного собрания было заложить основы Эстонского государства, принять Конституцию и Закон о земле. Учредительное собрание проработало до 20 декабря 1920 года, когда роль представительного собрания народа взял на себя первый состав Рийгикогу.

Первые приуроченные к празднованию 106-летия Рийгикогу мероприятия прошли во вторник вечером, когда в Губернаторском саду был передан огонь в честь Юрьевой ночи и были зажжены свечи в память о каждом члене Учредительного собрания.

В Рийгикогу стало традицией в честь дня рождения открывать здание парламента и башню Длинный Герман для посетителей. Так будет и в этом году - в субботу, 26 апреля, в 25-й раз пройдет День открытых дверей Рийгикогу, на котором все желающие из Эстонии и из-за рубежа смогут ознакомиться с работой парламента. Все мероприятия проводятся бесплатно.

День открытых дверей в Рийгикогу начнется в 10:40 с приветственного концерта квинтета духовых инструментов Таллиннского полицейского оркестра и хора Рийгикогу. После этого спикер Рийгикогу Лаури Хуссар объявит мероприятие открытым.