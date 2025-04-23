На прошедших в Финляндии соревнованиях Ефимова обновила рекорды Эстонии на своих основных дистанциях. В воскресенье на 100 метровке брассом она показала результат 1.05,86, а на следующий день на дистанции вдвое короче – 29,83. В последнем заплыве она преодолела отметку в 30 секунд уже в предварительном этапе.

«Я мечтала об этом и много работала ради того, чтобы проплыть 100 метров быстрее одной минуты и шести секунд, а 50 метров – быстрее 30 секунд. Чувство потрясающее, что мне удалось добиться обоих результатов на одних соревнованиях», – написала Ефимова в соцсетях.

Достигнув этих важных вех, спортсменка сделала для себя несколько выводов.

«1. Никогда не сдавайся», – написала Ефимова.

«Мой предыдущий рекорд на 50 метров брассом был установлен на чемпионате мира 2022 года. Мне понадобилось три года и около пятидесяти попыток, чтобы проплыть дистанцию быстрее 30 секунд.

«Честно говоря, я начала думать, что порог в 30 секунд для меня заколдован.

Поэтому пробуй 50, 100, 500 или даже 1000 раз – в итоге все получится».

Она продолжила: «2. Не стоит создавать себе чрезмерное напряжение».

«С каждым годом я расту как спортсменка и как человек. Чувствую все большее давление: необходимо совершенствоваться и оправдывать не только свои, но и чужие ожидания.

Когда я ехала в Хельсинки, мои тренировки не были идеальными, я испытывала стресс и тревогу перед выступлением.

Но, оказавшись на месте, я решила просто расслабиться и получать удовольствие от плавания.