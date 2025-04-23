По нужде – в ведро? Финляндия готовится к масштабным отключениям

В свое время финские власти рекомендовали в случае длительного отключения электричества и перебоев с водоснабжением справлять нужду в полиэтиленовый пакет. Согласно новым рекомендациям, жителям Финляндии следует приобрести десятилитровое ведро с крышко для использования в качестве туалета, если обычной уборной воспользоваться невозможно.
В предыдущих инструкциях Ассоциация местного и регионального самоуправления Финляндии рекомендовала жителям страны в случае отключения электричества и перебоев с водоснабжением справлять нужду в полиэтиленовый пакет.
Однако, как сообщает Yle, от этой идеи было решено отказаться, поскольку пакеты могут попасть в слив, порваться и засорить канализацию.
Обычно взрослый человек выделяет около двух литров мочи и кала в сутки.
Контейнеры для мусора и мусоровозы не предназначены для хранения и перевозки подобного рода отходов, а их сжигание невозможно - все это увеличивает риски распространения инфекционных заболеваний.
По словам руководителя по развитию Ассоциации местного и регионального самоуправления Ари Корхонена, настало время пересмотреть и обновить инструкции.
К идее использования ведра с крышкой пришли совместно с Союзом канализационных предприятий и объединением по утилизации отходов Kivo.
Вопрос о том, как справлять нужду при длительных отключениях электроэнергии, стал особенно актуальным в Финляндии после начала войны России против Украины.
Обычно перебои с электричеством длятся в Финляндии менее двух часов.
В некоторых районах канализация продолжает работать и без электричества, однако это зависит от конкретного места.
В случае краткосрочных перебоев с электроэнергией жителям по-прежнему рекомендуется пользоваться обычным туалетом и сливать воду, когда электричество снова появится.
Также в инструкциях упоминается, что воду в унитаз можно доливать из ведра.