Указывается, что расследование инцидентов с пожарами на борту грузовых самолетов, случавшимися на территории европейских стран в последние месяцы, проводились и в Германии. В ряде европейских стран они продолжаются до сегодняшнего дня.

Международная диверсионная операция

Как выяснили журналисты WDR, NDR и Süddeutscher Zeitung, европейские службы безопасности, изучавшие инциденты с пожарами авиагрузов в аэропорту Лейпцига, Варшавы и Бирмингема, пришли к выводу, что эти инциденты взаимосвязаны и являются частью международной операции, к которой ГРУ привлекло около десяти человек.

Авторы смогли выяснить личности ряда подозреваемых, говорится в расследовании. К ним относятся и вероятные высокопоставленные служащие ГРУ. Так, по данным западных спецслужб, одним из организаторов операции был полковник ГРУ Денис Смольянинов, пишут немецкие СМИ. В декабре 2024 года он попал под европейские санкции за то, что вербовал через интернет «агентов для совершения диверсий на территории ЕС».

Между тем посольство РФ в Берлине отвергает все подобные обвинения и называет их «паранойей» и «теориями заговора», уточняется в публикации.

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