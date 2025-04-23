Спринтер из ЮАР побил достижение Болта и вошел в историю

Симбине, которому сейчас 31 год, впервые преодолел отметку в 2015 году, когда на соревнованиях в словенском Веленье установил национальный рекорд, показав результат 9,99 секунды.

С тех пор Симбине несколько раз обновлял национальный рекорд ЮАР: сначала пробежал за 9,97, затем за 9,89, потом за 9,84, а в прошлом году в Париже показал даже 9,82 секунды. Однако ни один из этих результатов не принес ему медалей на главных турнирах: на прошлой Олимпиаде, например, он занял четвертое место, оказавшись в шаге от пьедестала.

Свою первую индивидуальную медаль на крупном турнире Симбине завоевал лишь в марте этого года, выиграв бронзу в беге на 60 метров на чемпионате мира в помещении в Нанкине. Теперь он доказал, что отличная форма сохраняется и на открытом воздухе, пробежав стометровку в Ботсване за 9,90 секунды.

Благодаря этому забегу Симбине установил уникальное достижение, отобрав его у ямайского мирового рекордсмена Усэйна Болта. Симбине стал первым мужчиной в истории, которому удалось на протяжении одиннадцати сезонов подряд пробегать стометровку быстрее десяти секунд.

Болт достигал этого результата десять сезонов подряд (с 2008 по 2017 год). Следом в этом списке идут Асафа Пауэлл (девять сезонов), Морис Грин (восемь), Тайсон Гэй и Джастин Гатлин (по семь).

Если же говорить о количестве разных сезонов, в которых спортсмену удавалось показывать время быстрее десяти секунд, то Пауэлл и Гатлин сделали это по двенадцать раз за карьеру. Ямаец преодолевал этот рубеж в 2004–2012 и 2014–2016 годах, а американец - в 2003–2005, 2011–2017, 2019 и 2021 годах.

Возвращаясь к главному герою материала, у Симбине все же есть олимпийская награда - благодаря эстафете. В Париже он завоевал серебро в составе сборной ЮАР в эстафете 4 x 100 метров.