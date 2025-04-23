Спасатели пришли на помощь собаке, которая не могла самостоятельно выбраться из пруда

В среду утром в 05:06 спасатели получили вызов в деревню Цолго в волости Вырумаа, где в пруду была обнаружена большая собака, которую хозяева не могли найти с предыдущего вечера. Когда собаку наконец обнаружили в пруду, хозяевам не удалось самим вытащить ее из пруда.