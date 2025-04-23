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Спасатели пришли на помощь собаке, которая не могла самостоятельно выбраться из пруда

Машины Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Машины Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks

В среду утром в 05:06 спасатели получили вызов в деревню Цолго в волости Вырумаа, где в пруду была обнаружена большая собака, которую хозяева не могли найти с предыдущего вечера. Когда собаку наконец обнаружили в пруду, хозяевам не удалось самим вытащить ее из пруда.

Спасатели помогли собаке выбраться из пруда с крутыми берегами. Так как после спасения собака была не в состоянии  как следует выпрямить задние лапы, в итоге ее отвезли домой в садовой тачке.

22 апреля в 14:55 на лестничной клетке дома на улице Кунгла в Валга был замечен запах дыма. Спасатели установили, что в одной из квартир под печью начался пожар, откуда и повалил дым. Спасатели моментально ликвидировали возгорание и проветрили помещения. Опасности повторного возгорания не было.

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