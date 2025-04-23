Месси вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, речь о миллиардах

Журнал Sportico обновил свой ежегодный рейтинг, в котором первое место занимает Майкл Джордан, заработавший за время игровой карьеры и после ее окончания $4,15 млрд. Месси за год поднялся с шестого на пятое место с $1,85 млрд.
Заработок посчитан за время их игровой карьеры и после ее окончания с учетом инфляции. В него включены заработная плата, бонусы, призовые деньги, выступления, гонорары, рекламные контракты. Все доходы указаны до вычета налогов и до выплаты гонораров агентам и адвокатам.
Топ-3 остался без изменений по сравнению с прошлым годом. Лидером рейтинга остается шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который заработал $4,15 млрд (с учетом инфляции). На втором месте гольфист Тайгер Вудс ($2,79 млрд), на третьем — футболист Криштиану Роналду ($2,23 млрд).
C пятой на четвертую строчку поднялся четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс ($1,88 млрд), c шестой на пятую - футболист Лионель Месси ($1,85 млрд).
В топ-10 также входят гольфисты Арнольд Палмер ($1,82 млрд, скончался в 2016-м), Джек Никлаус ($1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм ($1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер ($1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвезер ($1,52 млрд).
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс остается единственной женщиной в топ-50. Она занимает 40-е место с $660 млн.
В общей сложности топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов заработали $53,2 млрд с поправкой на инфляцию ($37,7 млрд в номинальной основе). В список попали представители девяти видов спорта из 17 стран. Больше всего спортсменов (13) из НБА.