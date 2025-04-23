Месси вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории, речь о миллиардах

Заработок посчитан за время их игровой карьеры и после ее окончания с учетом инфляции. В него включены заработная плата, бонусы, призовые деньги, выступления, гонорары, рекламные контракты. Все доходы указаны до вычета налогов и до выплаты гонораров агентам и адвокатам.

Топ-3 остался без изменений по сравнению с прошлым годом. Лидером рейтинга остается шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который заработал $4,15 млрд (с учетом инфляции). На втором месте гольфист Тайгер Вудс ($2,79 млрд), на третьем — футболист Криштиану Роналду ($2,23 млрд).

C пятой на четвертую строчку поднялся четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс ($1,88 млрд), c шестой на пятую - футболист Лионель Месси ($1,85 млрд).

В топ-10 также входят гольфисты Арнольд Палмер ($1,82 млрд, скончался в 2016-м), Джек Никлаус ($1,75 млрд), футболист Дэвид Бекхэм ($1,61 млрд), теннисист Роджер Федерер ($1,59 млрд) и боксер Флойд Мейвезер ($1,52 млрд).

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс остается единственной женщиной в топ-50. Она занимает 40-е место с $660 млн.