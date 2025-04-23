Почти две трети молодежи в Эстонии испытывают трудности с поиском работы

Исследование было проведено с целью изучения проблем трудоустройства молодежи. Опрос показал, что 23 процента молодых людей в Эстонии столкнулись с дискриминацией при поиске работы по признаку возраста, а 14 процентов - по признаку пола, при этом 44 процента молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет обеспокоены тем, что их не возьмут на работу из-за отсутствия опыта.

Исследование также показало, что для молодых людей важнейшими факторами удовлетворенности работой являются заработная плата (указал 61 процент респондентов), работа в команде и коллеги (указали 43 процента респондентов), здоровый баланс между работой и личной жизнью (указал 31 процент респондентов) и работа, которая позволяет учиться и профессионально развиваться (указали 34 процента респондентов).

На вопрос, что могло бы помочь чувствовать себя увереннее в отношении своего карьерного будущего, каждый второй назвал прозрачную оплату труда и справедливое отношение, благоприятную и мотивирующую рабочую среда, а также рабочее место, предлагающее должности с обучением.