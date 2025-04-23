Винисиусу Жуниору грозит двухлетняя дисквалификация за конфликт интересов - ФИФА начала расследование

Как сообщает Tuttosport со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио, в Следственную палату дисциплинарного комитета FIFA поступила официальная жалоба от бразильской компании Tiberis Holding do Brasil. Повод - возможное нарушение кодекса этики: Винисиус, как утверждается, зарегистрирован как владелец долей в ряде профессиональных футбольных клубов. Эти инвестиции осуществлялись через компанию ALL Agenciamento Esportivo, контролируемую отцом и агентом игрока.

Согласно международным правилам, участие действующего футболиста в управлении клубами может представлять собой конфликт интересов. FIFA опасается, что такое положение дел может повлиять на честность соревнований, создать неравные условия для других игроков и даже открыть путь к финансовым махинациям.

На данный момент известно, что у Винисиуса есть акции в бразильских и португальских клубах, а также интерес к покупке доли в одном из испанских коллективов. В случае признания вины, игроку грозит не только дисквалификация и штраф, но и обязанность избавиться от всех активов, нарушающих регламент.

Ситуация усугубляется тем, что Винисиус находится в отличной форме: в текущем сезоне он провел 46 матчей за «Реал», забив 20 голов и отдав 14 результативных передач. Однако даже такой вклад не защитил его от недовольства болельщиков: недавно форварда освистали на «Сантьяго Бернабеу».