ФОТО Гроб с папой Франциском доставлен в собор Святого Петра

Гроб умершего позавчера понтифика был перевезен в торжественной процессии от Дома Святой Марфы (Casa Santa Marta), где Франциск жил и скончался, в базилику Святого Петра, расположенную в 500 метрах оттуда. В процессии участвовали кардиналы и швейцарские гвардейцы.

Под звон церковных колоколов открытый гроб был пронесен через площадь Святого Петра на глазах у десятков тысяч зрителей.

Гробоносцы несут гроб папы Франциска в собор Святого Петра. Фото: Giuliani Alessia / IPA / ZUMA Press / Scanpix

Перед гробом шли восемь швейцарских гвардейцев, за гробом следовали священники, а замыкали процессию монахини.

Папа Франциск, аргентинец по происхождению, скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Его похоронят в субботу.

Гробоносцы несут гроб папы Франциска в собор Святого Петра. Фото: Riccardo Antimiani / EPA / Scanpix

Хотя большинство пап традиционно погребаются в крипте под базиликой Святого Петра, Франциск, согласно собственному завещанию, будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре, расположенной в римском районе, где проживает множество мигрантов.