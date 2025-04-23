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ФОТО Гроб с папой Франциском доставлен в собор Святого Петра

Перевод: Сергей Светлов
Кардиналы у гроба папы Франциска в ватиканском соборе Святого Петра.
Кардиналы у гроба папы Франциска в ватиканском соборе Святого Петра. Фото: Andrew Medichini / AP / Scanpix

Сегодня гроб с папой Франциском был доставлен в ватиканский собор Святого Петра, где он останется до похорон, которые состоятся в субботу.

Гроб умершего позавчера понтифика был перевезен в торжественной процессии от Дома Святой Марфы (Casa Santa Marta), где Франциск жил и скончался, в базилику Святого Петра, расположенную в 500 метрах оттуда. В процессии участвовали кардиналы и швейцарские гвардейцы.

Под звон церковных колоколов открытый гроб был пронесен через площадь Святого Петра на глазах у десятков тысяч зрителей.

Гробоносцы несут гроб папы Франциска в собор Святого Петра.
Гробоносцы несут гроб папы Франциска в собор Святого Петра. Фото: Giuliani Alessia / IPA / ZUMA Press / Scanpix

Перед гробом шли восемь швейцарских гвардейцев, за гробом следовали священники, а замыкали процессию монахини.

Папа Франциск, аргентинец по происхождению, скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Его похоронят в субботу.

Гробоносцы несут гроб папы Франциска в собор Святого Петра.
Гробоносцы несут гроб папы Франциска в собор Святого Петра. Фото: Riccardo Antimiani / EPA / Scanpix

Хотя большинство пап традиционно погребаются в крипте под базиликой Святого Петра, Франциск, согласно собственному завещанию, будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре, расположенной в римском районе, где проживает множество мигрантов.

На траурную церемонию ожидается прибытие большого числа глав государств и представителей королевских домов. Среди первых, кто объявил о поездке в Италию, были президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Аргентины - родины Франциска - Хавьер Милей и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Источники в канцелярии президента Украины подтвердили СМИ, что на похороны прибудет и Владимир Зеленский.

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