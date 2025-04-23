ФОТО Гроб с папой Франциском доставлен в собор Святого Петра

Сегодня гроб с папой Франциском был доставлен в ватиканский собор Святого Петра, где он останется до похорон, которые состоятся в субботу.
Гроб умершего позавчера понтифика был перевезен в торжественной процессии от Дома Святой Марфы (Casa Santa Marta), где Франциск жил и скончался, в базилику Святого Петра, расположенную в 500 метрах оттуда. В процессии участвовали кардиналы и швейцарские гвардейцы.
Под звон церковных колоколов открытый гроб был пронесен через площадь Святого Петра на глазах у десятков тысяч зрителей.
Перед гробом шли восемь швейцарских гвардейцев, за гробом следовали священники, а замыкали процессию монахини.
Папа Франциск, аргентинец по происхождению, скончался в понедельник в возрасте 88 лет. Его похоронят в субботу.
Хотя большинство пап традиционно погребаются в крипте под базиликой Святого Петра, Франциск, согласно собственному завещанию, будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре, расположенной в римском районе, где проживает множество мигрантов.
На траурную церемонию ожидается прибытие большого числа глав государств и представителей королевских домов. Среди первых, кто объявил о поездке в Италию, были президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Аргентины - родины Франциска - Хавьер Милей и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Источники в канцелярии президента Украины подтвердили СМИ, что на похороны прибудет и Владимир Зеленский.