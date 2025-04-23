Адвокат: билет на паром противоречит Конституции

«Плата за паромную переправу - это публично-правовая финансовая обязанность, установленная государством. Назначение публично-правовой обязанности должно соответствовать статье 113 Конституции», - объяснил Йыкс.

«Закон об общественном транспорте устанавливает условия назначения публично-правовой обязанности, сроки уведомления об изменении цены, предельную стоимость и другие подобные параметры, а постановление министра лишь уточняет условия закона», - отметил Йыкс.

По словам Йыкса, соответствие Конституции отсутствует, поскольку в законе не прописаны ценовые компоненты. «Сейчас цену можно назначать, глядя на потолок», - сказал он.

Йыкс считает, что Конституцию нарушает способ установления всех паромных тарифов - как на Хийумаа и Сааремаа, так и на меньшие острова, куда в основном пассажиров перевозит компания Kihnu Veeteed.

Он также указал, что министры никогда не оценивали, как стоимость билета на паром влияет на жизнь жителей островов и местную экономику.