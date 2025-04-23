Адвокат: билет на паром противоречит Конституции

Адвокат Аллар Йыкс заявил в среду, 23 апреля, на пресс-конференции, что, по его мнению, билет на паром противоречит Конституции, поскольку в законе не указаны условия, на основании которых министр устанавливает окончательную цену.
«Плата за паромную переправу - это публично-правовая финансовая обязанность, установленная государством. Назначение публично-правовой обязанности должно соответствовать статье 113 Конституции», - объяснил Йыкс.
«Закон об общественном транспорте устанавливает условия назначения публично-правовой обязанности, сроки уведомления об изменении цены, предельную стоимость и другие подобные параметры, а постановление министра лишь уточняет условия закона», - отметил Йыкс.
По словам Йыкса, соответствие Конституции отсутствует, поскольку в законе не прописаны ценовые компоненты. «Сейчас цену можно назначать, глядя на потолок», - сказал он.
Йыкс считает, что Конституцию нарушает способ установления всех паромных тарифов - как на Хийумаа и Сааремаа, так и на меньшие острова, куда в основном пассажиров перевозит компания Kihnu Veeteed.
Он также указал, что министры никогда не оценивали, как стоимость билета на паром влияет на жизнь жителей островов и местную экономику.
Йыкс проанализировал цену паромного билета по заказу MTÜ Õiglane Praamiliiklus (НКО «Справедливое паромное сообщение» - прим. ред.). Руководит организацией Тармо Сумберг, среди основателей также сааремааские предприниматели Фред Сиймпоэг и Олари Аавик, а также политик с Хийумаа Георг Линков. Среди учредителей - и один из владельцев Sportland Анти Калле.