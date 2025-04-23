Крым, отмена санкций и заморозка фронта. Что известно о «мирном плане» США и встрече в Лондоне, уровень которой снизили в последний момент

О том, что встреча в Лондоне пройдет без участия Рубио, во вторник вечером сообщили американские власти. Ранее предполагалось, что в британскую столицу также отправится специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, но теперь стало известно, что американскую делегацию возглавит лишь представитель президента США Кит Келлог.

Он встретится с представителями Великобритании, Франции и Германии, а Украину на переговорах представляют глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Несмотря ни на что, будем работать ради мира, - написал Ермак в своих соцсетях вскоре после прибытия в Лондон. - Сегодня будем говорить о способах достижения полного и безусловного прекращения огня как первого шага к полноценному процессу урегулирования и достижения справедливого и стойкого мира».

Зеленский: «Крым мы можем не обсуждать»

Практически в тот же момент, когда стало известно об отмене лондонского визита главы Госдепа, Владимир Зеленский проводил пресс-конференцию.

На ней президента Украины спросили о многочисленных публикациях в западных СМИ, которые накануне рассказывали со ссылкой на информированные источники о деталях американского мирного плана.

В том числе, по сведениям целого ряда изданий, Вашингтон предложил Москве признать российскую аннексию Крыма в качестве условия прекращения войны.

Владимир Зеленский. Фото: Global Images Ukraine via Getty Images